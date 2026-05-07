Homem é baleado durante desentendimento em distrito de Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Um homem de 63 anos foi baleado na tarde desta quarta-feira (06) no distrito de Manducas, em Imbé de Minas. O suspeito do crime, de 27 anos, fugiu após os disparos e segue sendo procurado.

Segundo informações levantadas no local, a vítima trabalhava na abertura de uma vala para escoamento de água quando ocorreu um desentendimento envolvendo moradores da região.

Momentos depois, o suspeito teria chegado ao local exaltado e efetuado disparos de arma de fogo contra o trabalhador, que foi atingido no tórax.

A vítima foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Conforme informações médicas, ela deu entrada consciente e em estado estável, permanecendo em observação e aguardando exames complementares.

Após o crime, equipes realizaram diligências em possíveis locais onde o autor poderia estar escondido, porém ele não foi localizado.

O suspeito segue foragido e buscas continuam sendo realizadas.