Léo, da dupla Victor & Leo, sepulta cinzas do pai em Santa Margarida

O cantor Léo Chaves, conhecido pela dupla Victor & Léo, esteve em Santa Margarida, na Zona da Mata de Minas Gerais, para cumprir um último desejo do pai, Ronald Zapala Pimentel.

Ele levou as cinzas do pai para serem sepultadas na cidade, onde Ronald viveu por muitos anos e construiu laços profundos com familiares, amigos e conhecidos.

Ronald tinha forte ligação com a região, com parentes e conexões também nas cidades de Abre Campo, Matipó e Manhuaçu.

O pedido de ter suas cinzas levadas para Santa Margarida foi feito ainda em vida, enquanto ele estava em Uberlândia, local onde faleceu.

Ronald Zapala Pimentel morreu aos 75 anos, na terça-feira, 28 de abril de 2026, em Uberlândia. A notícia foi divulgada pelo filho, Léo Chaves, na manhã do dia seguinte, quarta-feira (29). O velório ocorreu no Cemitério e Crematório Parque dos Buritis, também em Uberlândia.

Para honrar o desejo do pai, Léo organizou o traslado das cinzas até Santa Margarida, onde foi realizada a cerimônia de sepultamento no cemitério local. A homenagem aconteceu na manhã de terça-feira, 4 de maio de 2026.

Em mensagem à população da região, o cantor agradeceu o carinho, as manifestações de solidariedade e a presença de todos que puderam comparecer.

Ele também enviou um abraço especial aos que não puderam estar presentes, incluindo parentes, amigos, colegas e conhecidos.

Imagens: Fotos Históricas de Santa Margarida (Antônio Fábio Fabinho Pimentel)

Fonte: Portal Caparaó