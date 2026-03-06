Foragido da Justiça é capturado em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Um homem de 35 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso no início da noite desta quarta-feira (4) no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

De acordo com informações da ocorrência, equipes policiais tomaram conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito e organizaram uma operação para dar cumprimento à ordem judicial.

Durante as diligências, os militares se deslocaram até o endereço onde o homem estaria. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou fugir descendo uma escadaria que dá acesso ao imóvel, mas foi rapidamente alcançado e contido.

Após ser abordado, o suspeito foi informado sobre o mandado de prisão expedido em seu desfavor, relacionado a crimes previstos no Código Penal, entre eles lesão corporal e roubo.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.