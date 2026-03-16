Flagra: Veículo roda na pista no Córrego da Matinha

O registro foi realizado no Córrego da Matinha, trecho que liga a avenida Professora Armando Alves da Silva ao bairro Santa Cruz, em Caratinga.

As imagens mostram quando um veículo seguia pela via e, ao passar por uma curva, o motorista perdeu o controle direcional do automóvel. O carro chegou a rodar na pista, gerando apreensão para quem estava no interior do veículo.

Apesar do susto, o automóvel não capotou e não sofreu danos. Os ocupantes também não ficaram feridos.

O local onde o fato ocorreu é conhecido por registrar diversos acidentes, o que preocupa moradores e motoristas que utilizam a via com frequência.

A Prefeitura realizou a instalação de quebra-molas em alguns pontos do trecho.