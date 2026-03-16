Desobediência a ordem de parada, perseguição policial e fuga

Na noite desse domingo( 15), uma ocorrência policial chamou a atenção de moradores em diversos pontos da cidade de Caratinga. Um veículo passou a ser perseguido pela Polícia Militar após o condutor desobedecer ordem de parada e fugir em alta velocidade por várias ruas do município.

Segundo o sargento Giovanni, da Polícia Militar, durante a entrevista concedida à reportagem, as equipes iniciaram o acompanhamento tático na tentativa de abordar o veículo, que seguiu em fuga colocando em risco outros motoristas e pedestres.

Após percorrer diversas ruas da cidade, o condutor acabou abandonando o carro na estrada de Dom Lara, na região do Córrego Boa Vista, e fugiu a pé por uma área de mata.

A Polícia Militar realizou rastreamento nas imediações, porém até o momento o suspeito não foi localizado. O veículo foi removido e a ocorrência registrada.