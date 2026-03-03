Dois homens são presos após furto em usina de reciclagem em Raul Soares

RAUL SOARES – Dois homens, de 21 e 30 anos, foram presos na madrugada desta segunda-feira (2) suspeitos de furtar a Usina de Reciclagem Municipal de Raul Soares. Parte dos materiais levados foi recuperada.

A ocorrência foi registrada por volta das 4h12, após acionamento informando que o espaço público havia sido alvo de invasão. Ao chegarem ao local, os militares fizeram contato com o representante legal da Prefeitura Municipal.

De acordo com os levantamentos iniciais, os suspeitos teriam rompido a tela de proteção perimetral para acessar as dependências da usina. No interior do estabelecimento, diversos materiais foram subtraídos. Um armário onde estavam armazenadas ferramentas também foi arrombado, sendo parte dos objetos levada.

Imagens do sistema de videomonitoramento registraram parte da ação criminosa e auxiliaram na identificação das características físicas dos autores.

Com base nas informações, foram iniciadas diligências para localizar os envolvidos. Durante as buscas, parte do material furtado foi encontrada na residência do suspeito de 21 anos. Já na casa do homem de 30 anos, outros objetos foram localizados escondidos sob um telhado galvanizado.

Os dois foram localizados e, segundo a ocorrência, confessaram o crime, atribuindo um ao outro a responsabilidade pelo planejamento da ação e pelo convite à participação.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Raul Soares, juntamente com os materiais recuperados, para as providências legais.