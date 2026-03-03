Governo de Minas anuncia R$ 70 milhões para a saúde da região

Mateus Simões, governador em exercício, cumpriu agenda na Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- O governador em exercício de Minas Gerais, Mateus Simões, cumpriu agenda nesta segunda-feira (02/03), na Prefeitura de Caratinga para anunciar um pacote de investimentos que soma R$ 70 milhões destinados à saúde de nove municípios da região. Ele foi recebido pelo prefeito Dr. Giovanni e esteve acompanhado do deputado estadual Adriano Alvarenga e da deputada federal Rosângela Reis.

Durante a agenda, Mateus Simões destacou que os recursos fazem parte das ações de reparação aos municípios atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana e representam, segundo ele, o maior volume de transferência direta já realizado pelo Estado para cidades da região nas últimas décadas.

“Desde cedo, eu e minha equipe estamos rodando as cidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana. A gente sabe como foi sofrido para esses prefeitos assistirem ao longo dos últimos anos os prefeitos de Brumadinho serem indenizados, enquanto aqueles de Mariana continuavam esperando a reparação”, afirmou.

Ele relembrou que, no fim do ano passado, ao lado do governador Romeu Zema, anunciou a liberação de R$ 250 milhões em transferência direta aos municípios e reforçou que os novos investimentos serão detalhados cidade por cidade.

Investimentos para Caratinga e região

Os recursos anunciados pelo Governo de Minas contemplam os municípios de Bom Jesus do Galho, Dionísio, Raul Soares, Rio Doce, São Pedro dos Ferros, Córrego Novo, Rio Casca, Ponte Nova e Caratinga, com foco na ampliação e fortalecimento da rede pública de saúde. Em Bom Jesus do Galho, estão previstos investimentos em Unidade Básica de Saúde (UBS), aquisição de equipamentos para sala multissensorial e kit de atenção primária. Dionísio receberá uma nova UBS, com aporte de R$ 2 milhões. Em Raul Soares, os recursos serão destinados à UBS, ao hospital e à construção de um CAPS. Já Rio Casca contará com reforma de UBS, implantação de centro de convivência e construção de bloco cirúrgico no hospital. São Pedro dos Ferros será contemplada com uma UBS tipo II, enquanto Córrego Novo também terá uma nova unidade de saúde.

Caratinga e Ponte Nova concentram os maiores volumes de investimento, com mais de R$ 20 milhões para cada município. Em Caratinga, estão previstas obras no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, aquisição de equipamentos para neurocirurgia e a construção de cinco novas UBS. Em Ponte Nova, os investimentos incluem melhorias nos hospitais Arnaldo Gavazza e Nossa Senhora das Dores, além da construção de cinco postos de apoio de Atenção Primária à Saúde (APS).

“É o maior volume de investimento já feito de transferência pelo Estado diretamente para os municípios da região nas últimas décadas. Vai ser uma oportunidade desses municípios darem um salto relevante na assistência que eles dão para os seus entornos”, declarou Mateus Simões.

Troca de críticas sobre recursos federais

A agenda em Caratinga também foi marcada por repercussões da troca de críticas públicas entre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à liberação de recursos federais para obras de prevenção a desastres no estado.

A divergência ganhou força após a visita de Lula às cidades de Juiz de Fora e Ubá, fortemente atingidas pelas chuvas que provocaram mortes e destruição em diversas regiões mineiras. Durante a agenda, o presidente afirmou que o governo federal teria reservado cerca de R$ 3,5 bilhões, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para obras em Minas Gerais, mas que o Estado não teria apresentado projetos para viabilizar a liberação dos recursos. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, os valores estavam disponíveis, mas dependiam de propostas técnicas do Executivo estadual.

Romeu Zema, por sua vez, contestou a declaração. Pelas redes sociais, afirmou que Minas solicitou aproximadamente R$ 9 bilhões ao governo federal, mas que apenas R$ 280 milhões teriam sido efetivamente liberados — o que, segundo ele, representa cerca de 3% do valor pedido. O governador alegou que os projetos foram enviados e aprovados, mas que os repasses não ocorreram na prática.

Em Caratinga, o governador em exercício Mateus Simões reforçou a posição do governo estadual. Ele afirmou que solicitou R$ 70 milhões para obras de contenção de cheias e R$ 230 milhões para construção de moradias destinadas ao reassentamento de famílias em áreas de risco, mas que nenhum valor teria sido liberado até o momento. Simões também criticou o que chamou de “proselitismo” em meio ao momento de sofrimento das famílias afetadas, defendendo que o foco deveria estar na ajuda concreta aos municípios.

Ele também informou que o Estado está enviando equipes para auxiliar na limpeza de municípios atingidos pelas chuvas recentes. “Para Ubá nós mandamos seis equipes. Para Caratinga estamos mandando uma, que está chegando amanhã (hoje), para ajudar na limpeza”

Apoio político e emendas parlamentares

O prefeito Dr. Giovanni destacou a aliança política e a chegada de recursos ao município. “Estamos com os deputados Adriano Alvarenga, a nossa deputada federal Rosângela Reis, e o nosso governador em exercício Mateus Simões. Essa é a nossa aliança política, trazendo grandes e importantes recursos para nossa cidade”, afirmou.

O deputado estadual Adriano Alvarenga classificou o anúncio como um “dia histórico”. “São R$ 70 milhões para a saúde da nossa região. Trabalhar pelo interior de Minas é fazer entregas, melhorar a vida das pessoas”, disse.

A deputada federal Rosângela Reis ressaltou a importância dos investimentos na área da saúde e anunciou ainda a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 5,5 milhões para Caratinga. “A saúde é uma demanda infinita. É importantíssimo trazer os recursos e fazer chegar até a população onde precisa”, destacou.