Marido de motorista envolvida em acidente que matou criança divulga nota de esclarecimento

Na noite dessa segunda-feira (2), o esposo da motorista envolvida no grave acidente que vitimou o pequeno João Miguel, de 4 anos, divulgou uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido.

João Miguel não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta terça-feira (3).

Em trecho da nota, o marido da condutora afirmou que ambos estão profundamente abalados com a tragédia.

“Nós estamos dilacerados com tudo o que aconteceu. Nós queremos, se possível for, um dia alcançar o perdão da família, estar com eles e, independente da situação, de qualquer ocasião, não queremos brigar com ninguém.”

Ele também reforçou que a família está sofrendo com o ocorrido e que confia nas investigações das autoridades para o esclarecimento dos fatos.

Confira o esclarecimento na íntegra: