Cratera se abre em estrada e engole carro em Taparuba

TAPARUBA (MG) – A cidade de Taparuba e as comunidades rurais também foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município durante a madrugada desta sexta-feira (27/02/2026).

Em alguns locais, as chuvas provocaram alagamentos e invadiram casas e comércios.

Na estrada que liga Taparuba para a comunidade de Três Barras, uma cratera se abriu e puxou um carro que passava no local. O motorista não sofreu ferimentos.

Equipes do município avaliam os prejuízos e providências a serem adotadas. Na manhã desta sexta-feira, o nível das águas começou a baixar.

Fonte: Portal Caparaó