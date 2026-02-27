Chuva provoca alagamentos e prejuízos em Mutum

MUTUM (MG) – A forte chuva que atingiu a cidade durante a madrugada desta sexta-feira (27/02) causou alagamentos em diversos pontos do município, provocando prejuízos e transtornos para moradores e comerciantes.

De acordo com relatos de moradores, várias ruas ficaram tomadas pela água nas primeiras horas do dia. Casas e estabelecimentos comerciais foram invadidos pelo transbordamento de córregos, resultando em danos materiais.

Na zona rural, a situação também é crítica. Estradas registraram problemas após o rompimento de bueiros e passagens, além do acúmulo de barro em diversos trechos, o que deixou algumas localidades intransitáveis.

Até o momento, não há informações sobre feridos. A recomendação é que moradores evitem áreas alagadas e redobrem a atenção, principalmente em locais com risco de novos deslizamentos ou rompimentos.

A prefeitura deve avaliar os danos para definir as medidas emergenciais e os serviços de recuperação das áreas afetadas.

Redação do Portal Caparaó