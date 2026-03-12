Colisão entre caminhões provoca incêndio na BR-262 e deixa quatro feridos leves em Martins Soares

MARTINS SOARES (MG) – Um acidente envolvendo dois veículos de carga foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (11) no km 3 da BR-262, no município de Martins Soares, em trecho próximo ao distrito de Pequiá, na divisa com o Espírito Santo.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu foram acionadas e se deslocaram até o local para prestar atendimento às vítimas. De acordo com as primeiras informações, quatro pessoas sofreram ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o impacto da colisão, os dois caminhões pegaram fogo. Um dos veículos transportava carga de carvão.

O trânsito no trecho segue em meia-pista enquanto as equipes atuam no atendimento da ocorrência e na liberação da rodovia.