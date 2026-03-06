Carro pega fogo próximo ao distrito de Santa Luzia, em Caratinga

Um carro pegou fogo na noite desta quinta-feira (5), por volta das 19h40, logo após a serra da estrada que dá acesso à BR-116, sentido ao distrito de Santa Luzia, em Caratinga.

Segundo as primeiras informações, o incêndio teria começado após uma possível pane elétrica no veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais no carro, que foi tomado pelas chamas.

Motoristas que passavam pelo local precisaram redobrar a atenção até que a situação fosse controlada.