Bombeiros confirmam novas mortes no desabamento de lar de idosos em BH

29 pessoas estavam no local, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), no momento do desabamento. Sete estão desaparecidas

O número de mortes causadas pelo desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, na madrugada desta quinta-feira (5/3), subiu para seis. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), foram quatro idosos e o filho do proprietário do lar de idosos, além de uma vítima não identificada.

Assim como a primeira pessoa que morreu, a segunda vítima também é uma idosa de idade não divulgada, foi encontrada por volta de 10h. A terceira vítima foi encontrada por volta de 10h50. Renatinho, filho do dono da casa de repouso e dono da academia que funcionava no último andar do prédio, foi a quarta morte.

A quinta morte, de outro idoso, também foi confirmada por volta de 12h30. A sexta morte foi confirmada por volta de 13h.

O asilo desabou por volta de 1h30. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Ainda há nove desaparecidos. Oito pessoas foram resgatadas.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava um estabelecimento de procedimentos de bronzeamento.

O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.

A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, com 15 viaturas e 103 integrantes, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência.

Familiares de moradores do asilo também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. As que já saíram dos escombros estão sendo encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.

Fonte: Estado de Minas