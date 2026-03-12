Carreta sai da pista durante chuva e fica presa em ponte na BR-262, em Matipó

MATIPÓ – Uma carreta saiu da pista e provocou interdição parcial do trânsito na BR-262, próximo ao trevo de Matipó, na tarde desta quarta-feira (11). O acidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu a região.

De acordo com as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma ponte onde havia grande acúmulo de água sobre a pista. O veículo acabou saindo da rodovia e ficou dependurado na estrutura da ponte, parcialmente submerso nas águas do Rio Matipó.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu foram acionadas e realizaram o resgate do motorista, que ficou preso na cabine do veículo.

Após o atendimento, foi constatado que o condutor sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Cristo Rei.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Unidade Operacional de Rio Casca. O trânsito no trecho segue em meia-pista na noite desta quarta-feira.