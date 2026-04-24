Autor de feminicídio em Timóteo é preso durante fuga com destino a Caratinga

DA REDAÇÃO – Um jovem de 24 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24) após matar a companheira, de 31 anos, no bairro Alegre, em Timóteo. Ele foi localizado durante fuga com destino a Caratinga e acabou detido no município de Bom Jesus do Galho.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 7h37, após acionamento via 190 relatando um possível feminicídio em uma residência na Rua dos Coqueiros. No local, os militares encontraram a vítima, identificada como Kátia Flaiany Roque Sabros Silva, caída no banheiro do imóvel, com múltiplos ferimentos provocados por arma branca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na residência e confirmou o óbito. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe, e o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Ipatinga.

As primeiras informações levantadas indicam que o autor do crime seria o namorado da vítima, proprietário da casa. Ainda conforme apurado, o homicídio teria ocorrido na presença de duas crianças, filhas da mulher.

Segundo a Polícia Militar, o casal teria se desentendido por motivos de ciúmes. Durante a discussão, o homem teria se armado com uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima, que não resistiu.

Após o crime, o jovem fugiu em uma motocicleta, sentido à região de Caratinga. Diante das informações, foi montada uma operação envolvendo equipes de diferentes cidades. O autor acabou localizado e preso em Bom Jesus do Galho, onde foi abordado pelos militares.

Conforme a PM, durante a abordagem, ele confessou o crime, alegando que agiu em um momento de fúria motivado por ciúmes.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Timóteo, onde permanece à disposição da Justiça.

(Imagem: Diário do Aço)