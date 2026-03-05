Arma e drogas são apreendidas durante operação em Santana do Manhuaçu; um suspeito foi detido

SANTANA DO MANHUAÇU – Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira (4) suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Santana do Manhuaçu.

A prisão ocorreu durante patrulhamento do Tático Móvel, após levantamentos indicarem a possível comercialização de entorpecentes e a guarda de arma de fogo em uma residência da cidade. Diante das informações, equipes policiais se deslocaram até o endereço para averiguação.

Ao perceber a presença dos militares, o suspeito apresentou comportamento apreensivo e tentou retardar a entrada da equipe no imóvel. Durante o cerco, os policiais visualizaram o momento em que uma sacola foi arremessada pelo vão do telhado em direção aos fundos da casa.

Após a recuperação do material e a realização de buscas no interior da residência, foram apreendidos um revólver calibre .38 e 10 cartuchos do mesmo calibre, além de uma pedra bruta e farelos de crack, meia barra e seis buchas de maconha e quatro invólucros de cocaína.

Também foram encontrados três aparelhos celulares, materiais utilizados para fracionamento de drogas e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

De acordo com a ocorrência, o suspeito assumiu a propriedade dos materiais encontrados. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado inicialmente para atendimento médico, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais.