Operação da PF bloqueia até R$ 5 milhões e atinge esquema de garimpo ilegal em MG

A Polícia Federal de Governador Valadares deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Coronéis de Murta, com o objetivo de combater a mineração ilegal na região do Vale do Jequitinhonha.

Durante a ação, a Justiça determinou o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e do bloqueio de recursos financeiros que podem chegar a R$ 5 milhões. Também foi autorizada a instalação de cinco tornozeleiras eletrônicas em investigados.

A operação tem como foco o garimpo clandestino de pegmatitos e gemas, como turmalinas, nos municípios de Coronel Murta e Rubelita.

Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam identificar a rastreabilidade de recursos minerais pertencentes à União que teriam sido extraídos e comercializados de forma ilegal.

Ainda de acordo com as apurações, os principais alvos são financiadores e proprietários de garimpos clandestinos.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni