Adolescente é apreendido em Caratinga após perseguição de 29 km na MG-425

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde deste sábado (7)após uma longa perseguição policial na Rodovia MG-425, na altura do km 63, em Caratinga. O jovem é suspeito de adulterar sinal identificador de veículo automotor, dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gerando perigo de dano, além de cometer diversas infrações de trânsito.

De acordo com a equipe policial, por volta das 16h20, durante patrulhamento rodoviário, os militares visualizaram três motocicletas paradas em um ponto da rodovia que tem sido alvo de denúncias recorrentes. Segundo as informações, o local estaria sendo utilizado por indivíduos que se reúnem para realizar manobras perigosas conhecidas popularmente como “grau”.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os motociclistas fugiram. Durante o acompanhamento, duas das motocicletas acessaram estradas vicinais em direção à zona rural e conseguiram escapar. A terceira permaneceu na rodovia e passou a ser perseguida pela equipe policial.

Durante a fuga, foi constatado que a motocicleta estava com a placa dobrada, ocultando os caracteres numéricos com a intenção de burlar a fiscalização.

A perseguição se estendeu por aproximadamente 29 quilômetros, período em que o condutor realizou diversas manobras perigosas, como ultrapassagens forçadas e condução pela contramão de direção, colocando em risco outros motoristas e pedestres que transitavam pela via.

Em alguns trechos da rodovia, o adolescente chegou a trafegar pela contramão, obrigando veículos e pedestres a saírem da pista para evitar possíveis acidentes.

Diante do risco real e iminente de um sinistro de trânsito que poderia colocar em perigo a vida de terceiros, os policiais utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo para tentar conter o condutor, que ainda assim continuou fugindo.

A abordagem só foi possível após o adolescente perder o controle da motocicleta, cair ao solo e ser contido pelos militares.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde foi acompanhado e representado por sua genitora.