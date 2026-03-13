Acusado de aplicar golpe em festa de casamento na região é preso, em Portugal, após atuação do MPMG

DA REDAÇÃO – Por meio da atuação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), um homem de 26 anos, foragido da Justiça brasileira e investigado por aplicar golpes na região do Vale do Aço, foi preso em Portugal, no dia 9 de março, após difusão vermelha, que é um alerta internacional expedido pela Interpol.

O homem foi denunciado pela 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim por aplicar golpe contra uma pessoa que contratou dele os serviços de cerimonial e buffet para a realização de casamento.

De acordo com a denúncia, o acusado, que é proprietário de uma empresa de cerimonial, recebeu da vítima R$ 16.300,00 para organizar a festa de casamento. Mas, poucos dias antes do evento, ele informou que não cumpriria o contrato e prometeu devolver os valores pagos, o que não ocorreu. Em seguida, ele bloqueou a vítima nas redes sociais e desapareceu.

O casamento acabou não sendo realizado, causando prejuízos financeiros e emocionais à vítima e aos convidados. As investigações apontaram ainda que outras pessoas da região também teriam sido prejudicadas por golpes semelhantes, praticados com o mesmo modo de operação.

Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e diante da dificuldade de localização do acusado, foi requerida a decretação de sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública. Com base nessa medida, foi expedida difusão vermelha internacional, possibilitando sua localização no exterior.

Segundo informações do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Minas Gerais, o foragido foi localizado e preso em Portugal em razão do alerta internacional. A difusão vermelha da Interpol permite a localização e prisão de foragidos para fins de extradição, mediante cooperação entre autoridades de diferentes países.

Com a prisão, foram iniciados os procedimentos para extradição do acusado ao Brasil, onde deverá responder ao processo criminal.

Para o promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, responsável pelo caso, a prisão demonstra a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade.

“A atuação integrada entre Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal e autoridades internacionais foi fundamental para localizar e prender o acusado, garantindo que ele responda perante a Justiça brasileira pelos fatos praticados”, destacou.

Segundo ele, o Ministério Público de Minas Gerais segue acompanhando o caso e adotando as medidas necessárias para garantir a responsabilização penal do acusado e a reparação dos danos causados às vítimas.