Acidente com três caminhões deixa um morto na BR-262

SÃO DOMINGOS DO PRATA – Um grave acidente envolvendo três caminhões foi registrado na madrugada desta quarta-feira (18) na BR-262, em São Domingos do Prata, no trecho conhecido como Serra do Macuco. A colisão ocorreu por volta das 0h30, no km 153 da rodovia, e resultou na morte de um motorista.

De acordo com os Bombeiros Voluntários do município, as equipes foram acionadas pela Polícia Militar logo após o impacto. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um dos condutores, de 24 anos, natural de Itarana (ES), arremessado para fora do veículo e preso à estrutura do baú do caminhão. O veículo transportava uma carga de ovos, que ficou espalhada pela pista.

Para a retirada da vítima, foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento, com o apoio de um caminhão guincho.

O segundo veículo envolvido era uma carreta do tipo bitrem, carregada com grãos de milho. Com a colisão, o caminhão perdeu um dos eixos traseiros, provocando o derramamento da carga na pista, no sentido Vitória. O motorista, de 33 anos, natural de Piranhas (GO), sofreu escoriações leves, recebeu atendimento no local e recusou encaminhamento hospitalar.

Já o terceiro caminhão era conduzido por um homem de 38 anos, natural de Caputira (MG). Ele também teve ferimentos leves e foi atendido no local.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e, após os trabalhos técnicos, o corpo da vítima foi liberado para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de João Monlevade.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na rodovia ficou totalmente interditado para o resgate das vítimas, retirada dos veículos e limpeza da pista. Um caminhão-pipa da prefeitura foi utilizado para auxiliar na remoção dos resíduos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e as causas do acidente ainda serão investigadas.

Fonte: O Popular João Monlevade