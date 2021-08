Plano de desenvolvimento segue sendo executado com eficiência em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Santa Bárbara do Leste segue trilhando o caminho do desenvolvimento e mais uma rua recebeu calçamento com bloquetes de cimento. Dessa vez, o benefício chegou para os moradores da travessa Antônio Garcia.

Nesta semana, a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles visitaram a travessa e conversaram com a senhora Maria Garcia, que falou de sua alegria com a concretização dessa importante obra.

Maria Garcia é a primeira moradora do local, onde vive com a família há 36 anos. Segundo ela, nos tempos de chuva era praticamente impossível sair de casa e o calçamento chegou como um grande benefício para todos que residem na Travessa.

Em sua conversa com a moradora, a prefeita Wilma Pereira destacou que levar calçamento e toda estrutura adequada às ruas do município que ainda não foram pavimentadas é um compromisso assumido pelo Governo Municipal e que, até o fim de 2024, ela irá trabalhar incansavelmente para garantir que esse objetivo seja cumprido.

Nesses primeiros oito meses de 2021, a rua Alberto Ferreira Maia, no bairro Nossa Senhora de Lourdes e a rua José Calixto, que dá acesso ao PSF também receberam calçamento, dando sequência ao Plano de Desenvolvimento elaborado pela prefeita Wilma Pereira e pela vice-prefeita Beth Leles.

Além disso, diversas ruas da região central do município já tiveram a iluminação substituída por lâmpadas de led e a cidade está a cada dia mais linda e bem cuidada. A Prefeita Wilma Pereira ressalta que, com base na disponibilidade financeira, todas as ruas terão a iluminação substituída, priorizando-se a qualidade de vida e a segurança dos moradores.

De acordo com a vice-prefeita Beth Leles, com muito trabalho e dedicação, tem sido possível promover o desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste, transformando o município em um lugar cada vez melhor de se viver.

Assessoria de Comunicação