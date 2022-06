Pavimentação e drenagem pluvial da avenida João Barbosa Neto será prolongada em Macadame

INHAPIM – Na última quinta-feira (2), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde, do vereador Paulo Lima, secretário de Fazenda, Evaldo Maurílio Faria de Oliveira e do chefe de gabinete Sidnei Moreira, estiveram no distrito de Macadame, zona rural de Inhapim, para se reunir com os moradores da comunidade e promover o anúncio de diversas obras que serão iniciadas no segundo semestre de 2022.

A reunião ocorreu no salão da catequese do distrito de Macadame e contou com a presença de dezenas de moradores e lideranças políticas, como os ex-vereadores Sebastião Germano Barbosa e Sinval Pereira Gomes, além dos líderes comunitários Adão Mafra e João Barbosa.

O morador e líder comunitário Adão Mafra fez uma oração e agradeceu pela vida e saúde de todos os moradores do distrito de Macadame, em especial para todas as pessoas presentes na reunião, e logo em seguida passou a palavra para o prefeito Marcinho.

O prefeito Marcinho agradeceu a presença de todos e informou aos moradores do distrito de Macadame que no segundo semestre desse ano deverão ser iniciadas as obras de prolongamento da avenida João Barbosa Neto, principal rua do distrito de Macadame, que ganhará rede pluvial, meio fio e calçamento em bloquete intertravado. “Estou muito contente em poder rever os amigos e moradores do distrito de Macadame, oportunidade de ouvir a população e promover o anúncio de novas obras. Em Macadame já promovemos a reforma da escola municipal João Barbosa Neto e instalamos um consultório odontológico novinho na Unidade Básica de Saúde, expandindo nossa cobertura em saúde bucal no município. Queremos falar das obras de prolongamento e pavimentação da Avenida João Barbosa Neto, em seus dois extremos, vamos promover o calçamento em bloquete intertravado tanto na saída para o distrito de Jerusalém quanto em direção a cidade de Inhapim, com toda infraestrutura necessária para comportar o volume de águas provenientes das chuvas, ou seja, vamos construir centenas de metros de rede pluvial e bueiros, prolongando a vida útil do pavimento. Outra importante obra que vamos promover no distrito de Macadame, mas essa, com previsão de início em 2023, devido a tramitação burocrática junto ao setor de engenharia da Caixa Econômica Federal é a construção da ponte do Tóia, com uma novidade, vamos promover o calçamento do morro próximo à ponte também, eliminando dois problemas de uma só vez”, informou o prefeito.

O vice-prefeito Sandro da Saúde anunciou para comunidade do distrito de Macadame que em breve Inhapim contará com dois novos equipamentos de saúde que beneficiarão diretamente os moradores, são eles a instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e a Clínica Municipal de Diagnóstico. “Se assim Deus nos permitir, em breve instalaremos em Inhapim dois novos equipamentos de prestação de serviços em saúde pública, sendo eles a Clínica Municipal de Diagnóstico, que será instalada no prédio onde funciona a Emater de Inhapim, o local receberá uma ampla reforma para comportar todas as máquinas para fazermos raio x, ultrassonografia digital e eletrocardiograma. Já o outro equipamento a ser instalado na Rua Major Aquiles, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, onde profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalharam 24 horas para atender todos os moradores do município em situação de emergência médica, um atendimento médico especializado e humanizando, contando com equipamentos de ponta e uma ambulância UTI-Móvel 0km, ou seja, vamos atender todos os moradores dos distritos de Inhapim, sem dúvida alguma é um importante passo para melhorar nossa qualidade de vida.” explicou.

O vereador Paulo Giovani de Lima (Paulinho Doido/MDB), principal liderança política do distrito de Macadame, aproveitou a oportunidade para agradecer o prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde pelos benefícios e obras direcionados ao distrito. “Quero primeiramente agradecer à Deus e a toda população do distrito de Macadame que me confiaram a oportunidade de representa-los junto a Câmara Municipal de Inhapim, é uma alegria e um privilégio muito grande poder trazer obras que melhorem a qualidade de vida do nosso povo. Agradeço ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro da Saúde por atender o nosso pedido, prolongar o calçamento da Avenida João Barbosa Neto e construir a ponte e calçar o morro do Tóia. Nossas estradas permanecem sendo patroladas, seguimos eliminando pontos críticos com a aplicação de escória, nosso córrego do Macadame foi recentemente desassoreado e nossas pontes de madeira vêm sendo reformadas constantemente para atender nossos agricultores familiares, escoando toda nossa produção.

Inhapim vive um novo tempo, tempo de prosperidade e de muitas obras, mas nada disso seria possível se não fosse nossos deputados estadual e federal, Tito Torres e Mauro Lopes, dois parlamentares que tem por Inhapim um carinho muito especial. As obras de calçamento e construção de ponte em Macadame tem as digitais destes dois homens. Muito obrigado deputado federal Mauro Lopes e deputado estadual Tito Torres”, enfatizou o vereador.

Informações e esclarecimentos acerca das obras anunciadas podem ser acessadas através da ouvidoria do município, na página oficial pelo www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação