OS OLHOS DE RENDRICK

Criança precisa fazer cirurgia urgente para não perder a visão. Família organizou campanha para arrecadar cerca de 10 mil reais

BOM JESUS DO GALHO – Rendrick Miguel Fonseca Oliveira tem 7 anos. O menino educado concentra parte de seu tempo em estudar, tanto é que está animado com o retorno das aulas. Ele gosta também de brincar e curtir sua irmãzinha Eloá Brenda. O garoto gosta de futebol e assiste jogos com seu pai. Ele vê filmes acompanhado da mãe. Rendrick passa horas em seu quarto com seus carrinhos. Ele também vive seu mundo de fantasia, onde muitas vezes é um super-herói, mas a realidade está sendo árdua para Rendrick, pois ele sofre exotropia, que é uma forma de estrabismo (desalinhamento ocular) na qual um ou ambos os olhos se voltam para fora. A família já até recorreu ao Sistema Único de Saúde (SUS) para conseguir uma cirurgia, mas não encontrou médico disponível. Então, foi organizada uma campanha cujo objetivo é arrecadar fundos para custear o tratamento, orçado em cerca de 10 mil reais.

A exotropia surge por volta dos 2 anos de idade, quando familiares notam que a criança desvia os olhos “para fora” em momentos de desatenção, sono e claridade intensa, quando então é comum o fechamento do olho desviado. “Foi justamente nessa idade que observamos o problema. Procuramos um oftalmologista e foi recomendado uso de tampão, só que não resolveu. A gente pensou que ia resolver o problema apenas com uso do tampão”, lamenta o pai Marlon de Carvalho Oliveira.

Ao perceber que a visão do filho não apresentava melhora, Marlon e a esposa Vera Lúcia Fonseca levaram Rendrick novamente ao oftalmologista. “O médico falou que a situação piorou e que nosso filho precisa de cirurgia o mais rápido possível”, conta o pai, ressaltando a urgência do atendimento que filho precisa.

A família se moveu e procurou o SUS. “Levamos os laudos de Rendrick na Secretaria Municipal de Saúde, pegaram os documentos, mas o problema está em achar um especialista em exotropia. Está muito complicado”, lamenta Marlon. O tom de voz do pai mostra a dor que está sentindo. “Foi um baque muito grande pra mim e para a Vera. Estamos muito preocupados com a saúde de nosso filho. Ele é menino muito alegre, gosta muito de brincar, mesmo tendo esses problemas de visão”, relata o pai.

A CAMPANHA

E toda preocupação de Marlon e Vera Lúcia tem razão, pois idade de indicação desta cirurgia é variável, mas a maioria dos médicos aguardam a criança completar 7 anos de idade. “Em março o Rendrick terá outra consulta e a médica deve determinar a cirurgia. Agora estamos com essa campanha. Espero que quem puder que possa nos ajudar. Qualquer quantia será muito útil para nós. Sei que o povo é solidário e contamos essa solidariedade para que nosso filho tenha qualidade de vida e possa continuar sorrindo”, disseram em uníssono os pais Marlon e Vera.

BOX

CAMPANHA AJUDE RENDRICK

Pix: 108.541.796-40

Vera Lúcia Fonseca

Conta Poupança Caixa Econômica Federal: Conta 3704 – Agência 000002433-0 – Operação 13

Telefone para contato: (33) 9.9865-8795