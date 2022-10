Os eleitos por Minas Gerais para a Câmara Federal

DA REDAÇÃO – Com o final da apuração das eleições em Minas Gerais, os nomes dos 53 deputados federais que vão representar a bancada mineira estão definidos. O destaque fica com o PL, que impulsionado pela votação histórica de Nikolas Ferreira, elegeu 11 parlamentares. O Partido dos Trabalhadores (PT) veio em seguida, com 10 políticos.

Veja a lista dos deputados eleitos por Minas Gerais:

Nikolas Ferreira – PL

André Janones – AVANTE

Duda Salabert – PDT

Reginaldo Lopes – PT

Rogério Correia – PT

Diego Andrade – PSD

Fred Costa – PATRI

Zé Vitor – PL

Misael Varella – PSD

Rafael Simões – UNIÃO

Pinheirinho – PP

Paulo Guedes – PT

Odair Cunha – PT

Weliton Prado – PROS

Gilberto Abramo – REPUBLICANOS

Rodrigo de Castro – UNIÃO

Hercílio Coelho Diniz – MDB

Emidinho Madeira – PL

Greyce Elias – AVANTE

Luis Tibé – AVANTE

Paulo Abi-Ackel – PSDB

Newton Cardoso Jr – MDB

Célia Xakriabá – PSOL

Euclydes Pettersen – PSC

Stefano Aguiar – PSD

Dimas Fabiano – PP

Bruno Farias – AVANTE

Domingos Sávio – PL

Pedro Aihara – PATRIOTA

Patrus Ananias – PT

Dandara – PT

Aécio Neves – PSDB

Zé Silva – SD

Dr. Frederico – PATRIOTA

Padre João – PT

Miguel Ângelo – PT

Mauricio do Vôlei – PL

Delegado Marcelo Freitas – UNIÃO

Leonardo Monteiro – PT

Ana Paula Junqueira Leão – PP

Eros Biondini – PL

Igor Timo – PODE

Ana Pimentel – PT

Lafayette Andrada – REPUBLICANOS

Dr. Mário Heringer – PDT

Luiz Fernando – PSD

Nely Aquino – PODE

Samuel Viana – PL

Junio Amaral – PL

Delegada Ione Barbosa – AVANTE

Lincoln Portela – PL

Rosângela Reis – PL

Marcelo Álvaro Antônio – PL

Fonte: O Tempo