Operação tapa-buraco e manutenção de ruas chega ao distrito de Novo Horizonte em Inhapim

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, está promovendo a manutenção das estradas, ruas, praças e a promoção de limpeza urbana, valendo-se de máquinas pesadas, caminhões basculantes e caminhões pipas em todos os distritos de Inhapim. Este processo de intervenção mais incisiva já passou pelos distritos de Santo Antônio do Alegre, Bom Jesus do Rio Preto, São José do Peixe, Itajutiba e agora desembarca no distrito de Novo Horizonte. “Estamos trabalhando para que as ações desenvolvidas pelo poder público tenham reflexo direto na qualidade de vida do cidadão inhapinhense, não importando se este resida na sede do município ou aqui em Novo Horizonte” explicou o secretário de Obras Paulo Lima.

Já para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a atenção dedicada a todas as comunidades que abrangem o município é um marco de seu governo. “Procuramos atender de forma igualitária todos os distritos que formam nosso município, mas somos sabedores de nossas limitações financeiras, por isso, de maneira incessante, buscamos recursos juntos as esferas estaduais e federais para alavancar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Aqui em Novo Horizonte espero em breve poder iniciar a construção do estádio de futebol do distrito, que contará com alambrados, recuperação do gramado e construção de vestiários, além do calçamento e rede pluvial da rua ao entorno do campo, um incentivo à prática esportiva e a saúde”, disse o prefeito.

A Secretaria de Obras Públicas informa que os próximos distritos atendidos serão Jerusalém e Macadame. Quaisquer dúvidas, sugestões, reclamações e informações deverão ser obtidas através do telefone (33) 3315-2661 (Barracão).

Assessoria de Comunicação