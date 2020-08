Obra da ETE será iniciada em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Em solenidade realizada na manhã da última terça-feira (11), na sede da Prefeitura de Vargem Alegre, o prefeito Neudimar Ferreira Campos (Mário) anunciou o início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e o fim do esgoto a “céu aberto” que percorre grande área do município. Estiveram presentes vereadores, representantes da empresa que executará os serviços, secretários municipais, munícipes, entre outros.

A obra será realizada em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). O valor poderá chegar a R$ 7 milhões. Primeira etapa será realizada pela empresa vencedora da licitação Foco Construtora e está orçada em R$ 4 milhões e vai atender toda coleta do esgoto que é despejada a céu aberto. Em média, coleta e tratamento atingirá 70% do município. A previsão que seja iniciada imediatamente e poderá ser concluída em até um ano.

O prefeito Mário anunciou o início das obras como algo histórico para Vargem Alegre devida a sua importância para a saúde e para a natureza. “Nosso município tem um esgoto a “céu aberto” conhecido como “Valão”, que corta toda a cidade. Desde meu primeiro mandato venho lutando para conseguir esta obra, que será a maior obra da história de Vargem Alegre. Foi uma árdua luta apoiada pelo deputado na época, Ibrahim Abi-Ackel, luta retomada pelo deputado Paulo Abi-Ackel, que foi primordial na aprovação do projeto”, disse o prefeito.

Mário relembrou que na sua gestão anterior deixou projeto e área para realização da obra da ETE, “mas o projeto não foi pra frente no novo governo. Nossa luta agora rendeu os frutos e o sonho será realizado. Algumas pessoas não são adversários políticos e sim inimigos, inimigos da população, tentam atrapalhar a todo custo o desenvolvimento do município. Espero que governos futuros continuem os projetos que fiz, pensando na população em não em politicagem. Agradeço a todos da nossa equipe, os deputados federais Paulo Abi-Ackel, Padre João e Enéias, o deputado estadual Sávio Reis, o ex-deputado Adalclever, que até hoje contribui muito para o município”, enalteceu o prefeito.

Vereadores fizeram uso da palavra e todos teceram elogios a conquista. Prefeito Mário ainda ressaltou a solicitação para que a empresa contrate trabalhadores do município na execução da obra.

TRATAMENTO DO ESGOTO

O objetivo do tratamento do esgoto é remover os poluentes da água previamente usada pela população, de forma a devolvê-la aos corpos hídricos em boas condições e de acordo com os parâmetros exigido pelos órgãos ambientais. Para tanto, foram criadas as ETE’s, ou Estações de Tratamento de Esgoto. Nesses locais, o esgoto passa por diversos processos, químicos, físicos e/ou biológicos, que garantem a retirada dos poluentes de forma eficaz.

SAÚDE

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), relata que quase 1,5 milhão de crianças morrem anualmente em decorrência de diarreia em todo o mundo. E 88% dessas mortes poderiam ser evitadas com coleta e tratamento de esgoto. Outras doenças que podem ser causadas pela contaminação da água por esgoto são infecções bacterianas, febre tifoide, cólera, leptospirose e hepatite A. Substâncias formadas nos esgotos afetaram a capacidade imunológica dos glóbulos brancos provocando alergias respiratórias, nasais, intestinais e de pele que vão permanecer com essa criança por muito tempo. Além disso, a criança poderá ter a sua função renal alterada tornando-se hipertensa e seu rim pode vir a sofrer uma falência precoce.

Grande parte das substâncias tóxicas que estão concentradas nos esgotos a céu aberto são voláteis e evaporam diariamente levando o “problema” para uma área muito maior. Com as chuvas, todo aquele esgoto que está sendo jogado direto no rio irá evaporar, contaminar o ar, atingindo praticamente toda população. Um verdadeiro inimigo invisível.

Assessoria