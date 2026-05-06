Murilo Huff e Dona Ruth chegam a acordo e encerram disputa pela herança de Marília Mendonça

Uma reviravolta marcou a disputa judicial envolvendo a herança da cantora Marília Mendonça e questões relacionadas ao filho dela, Leo. O cantor Murilo Huff e Dona Ruth, mãe da artista, firmaram um acordo, encerrando meses de conflitos judiciais e familiares.⁣

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O entendimento entre as partes estabelece uma trégua após um período de disputas que envolviam não apenas a convivência com a criança, mas também a administração do patrimônio deixado pela artista, estimado entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões.⁣

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Os detalhes do acordo não foram divulgados, já que o processo corre em segredo de Justiça, e os representantes legais das partes não comentaram oficialmente o conteúdo firmado.⁣

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Com o acordo, a expectativa é de que a relação entre as partes seja amenizada, priorizando o bem-estar e a estabilidade emocional de Leo. Pessoas próximas indicam que o objetivo comum é preservar o legado de Marília Mendonça e evitar exposição desnecessária da criança.⁣

Fonte: Portal R7