Ciclista é atropelado na frente da família no norte de MG

Motociclista abandonou o local.

Um ciclista de 45 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na frente da esposa, de 40 anos, e da filha, de 23, em Capitão Enéas, no Norte de Minas Gerais. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o homem aparece pedalando ao lado das familiares no meio da pista, enquanto uma motocicleta se aproxima pela avenida. Ao perceberem o veículo, cada um segue para um lado da via. No entanto, o ciclista tenta retornar para o lado onde estavam a esposa e a filha justamente quando a moto já estava muito próxima, sendo atingido em cheio.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada ao chão e ficou desacordada no asfalto. A filha se desespera ao presenciar a cena, enquanto moradores e frequentadores de um bar próximo correm para prestar socorro.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Mestra Antonina, no Bairro Sapé. Quando os militares chegaram ao local, o homem já havia sido atendido por equipes do Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para o Hospital de Pronto Socorro de Francisco Sá (MG), onde recebeu atendimento especializado.

Ainda segundo a polícia, o motociclista deixou o local após o acidente, fugindo em um carro, e ainda não foi identificado.

*Imagens: Reprodução/Redes Sociais

Fonte: Estado de Minas