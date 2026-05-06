Operação contra tráfico e comércio ilegal de armas prende quatro no Leste de Minas

Mandados foram cumpridos em Governador Valadares, Sardoá, Galileia e Belo Horizonte nesta quarta-feira (6). Sete armas, munições e celulares foram apreendidos.
Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) prendeu quatro homens em flagrante durante uma ação contra o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo no Leste de Minas, nesta quarta-feira (6).
Segundo a FICCO/MG, a investigação identificou uma rede criminosa com atuação em Governador Valadares voltada para o comércio de armas, munições e drogas. De acordo com os investigadores, o grupo contribuía para crimes violentos e disputas entre facções rivais pelo controle de territórios.
Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados nas cidades de Governador Valadares, Sardoá, Galileia e Belo Horizonte.