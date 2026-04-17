Governo sanciona lei de guarda compartilhada de pets; confira direitos e deveres dos tutores

A norma estabelece regras até em cass em que não haja acordo

Decidir o futuro do animal de estimação quando o casamento ou a união chega ao fim é um momento de angústia.

Esse desgaste pode ser abrandado a partir desta sexta-feira (17/4), com a publicação da lei que institui a guarda compartilhada de pets.