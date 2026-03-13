Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal na manhã desta sexta-feira (13) e precisou ser encaminhado para atendimento médico em um hospital particular de Brasília. A informação foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente.

Segundo Flávio, Bolsonaro acordou com sintomas de mal-estar, incluindo calafrios e episódios de vômito, o que levou à decisão de encaminhá-lo para avaliação médica. O senador publicou nas redes sociais que o pai estava “a caminho do hospital, mais uma vez” após apresentar esses sintomas.

De acordo com as primeiras informações, o ex-presidente foi levado a um hospital na na capital federal, onde passará por exames e acompanhamento médico. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o diagnóstico ou a gravidade do quadro.

Bolsonaro tem histórico recente de problemas de saúde e já precisou de diversos atendimentos médicos nos últimos anos, principalmente relacionados às consequências do atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.

Novas informações sobre o estado de saúde do ex-presidente devem ser divulgadas após a avaliação da equipe médica.