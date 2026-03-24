Educação de Vargem Alegre é premiada com Selo Ouro

A prefeita de Vargem Alegre, Maria Cecília (Cilinha), e a secretária municipal de Educação, Urlenise, estiveram em Brasília para receber o Selo Ouro do Compromisso com a Alfabetização. O reconhecimento integra o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, iniciativa que valoriza esforços e práticas bem-sucedidas das redes municipais de ensino na garantia do direito à alfabetização das crianças.

Criado por meio do Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024, o selo destaca ações eficazes das secretarias de Educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias voltadas à aprendizagem na idade adequada. A conquista reforça o compromisso de Vargem Alegre com a qualidade da educação e o desenvolvimento das novas gerações.