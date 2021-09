Morre Zé Andrade, o primeiro prefeito de Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – Faleceu nessa segunda-feira (13), aos 88 anos, o primeiro prefeito de Entre Folhas, José Garcia de Andrade. ‘Zé Andrade’, como era conhecido por todos, estava internado na Casa de Saúde União, em Caratinga, e morreu devido a complicações de seu estado de saúde.

TRAJETÓRIA

Em tempos difíceis, quando estudar era um privilégio de poucos, Zé Andrade destacou-se como aluno brilhante da Escola Dr. José Augusto, tanto que “Sr. Ziquita”, farmacêutico do lugar, enxergou nele a vocação que mais tarde, ajudaria a torná-lo homem público. Zé Andrade aprendeu o ofício de farmacêutico, e desde então, colocou sua vida e o seu conhecimento a serviço dos entrefolhenses. Todos recorriam a ele, já que o médico era uma figura distante. E mesmo depois que a medicina se tornou mais acessível, as pessoas consultavam com o médico, mas só tomavam o remédio se o Zé Andrade aprovasse.

Esse envolvimento com o povo conduziu Zé Andrade para a política. Foi eleito vereador de Caratinga, quando Entre Folhas ainda era distrito.

Mais tarde, no processo de emancipação de Entre Folhas se tornou o primeiro prefeito eleito da cidade.

LUTO OFICIAL

O prefeito de Entre Folhas Ailton Silveira Dias, o “Altinho”, decretou luto oficial por três dias e emocionado, lamentou a morte de Zé Andrade. “Zé Andrade representou a vida de Entre Folhas, conhecia ele desde criança, é difícil falar dele hoje (lágrimas). Ele foi vereador em Caratinga por quatro mandatos, lutando por nosso distrito, depois pela nossa emancipação, foi uma pessoa que iniciou a vida política de Entre Folhas. Fui vice dele no primeiro ano de emancipação, e o acompanhei a vida toda. Ele deixou um legado muito grande, estou muito sentido”, disse Ailtinho.

MAURO LOPES FALA DO LEGADO DE ZÉ ANDRADE

O deputado federal Mauro Lopes esteve na casa de Zé Andrade, onde aconteceu o velório, e ressaltou a importância do amigo e político para Entre Folhas. “Minha história com Zé Garcia é muito longa, uma história muito bonita. Eu hoje recebi com muita tristeza um telefonema do prefeito Ailtinho falando do falecimento do meu querido amigo Zé Andrade. O Zé Andrade teve uma vida muito bonita, ele veio da roça, e veio estudar em Entre Folhas no grupo escolar José Augusto. Já mais velho que nós todos, era um rapaz bonito, forte, inteligentíssimo, era o primeiro aluno da escola, e foi trabalhar depois com meu tio, Orestes Paiva. Dedicado, trabalhador, cuidando e aprendendo com meu tio a área da saúde, de farmácia, e foi exatamente a salvação dos mais pobres de Entre Folhas, porque ele atendia todos que o procuravam com carinho. Ele tinha a farmácia dele, quem podia pagar pagava, quem não podia, levava o remédio de graça. Foi vereador em Caratinga, com muito dinamismo, e quando nós trabalhamos para emancipar Entre Folhas, Zé Andrade lutou de unhas e dentes. Hélio Garcia era o nosso governador de Minas Gerais, então nós trabalhamos para emancipação, e o Arlindo Porto que era o vice-governador, ajudou na emancipação. Tivemos Entre Folhas emancipada, tivemos um intendente por alguns meses até a eleição. Zé Andrade foi o primeiro prefeito de Entre Folhas, isso vai ficar na história. Eu saí do Rio de Janeiro, onde fui passar o réveillon, e cheguei aqui às 18h para participar da posse do Zé Andrade com os nossos vereadores, foi uma festa muito bonita. E muito ele fez por nossa Entre Folhas, lutou muito pela cidade, tanto que ele me pediu para fazer a festa do dia 12 de outubro, mas queria ver a praça asfaltada, assim nós fizemos. Não asfaltamos só a praça, mas as principais ruas da cidade a pedido do Zé Andrade”, contou o deputado.

Conversando com os filhos e a esposa de Zé de Andrade, Maria Ivanilde, 86 anos, conhecida como dona “Nezica”, Mauro Lopes disse que o amigo será lembrado eternamente. “O homem é eterno quando sua obra permanece, e o Zé Andrade será lembrado eternamente por esta geração e pelas gerações futuras. Jamais será esquecido José Garcia de Andrade, que Deus o tenha no plano superior, que ele continue olhando por nós todos, para que nossa querida entre Folhas, hoje comandada pelo Ailtinho, com nossos vereadores possamos viver em união”, conclui o deputado.

Maria Inês Andrade de Brito, filha de Zé Andrade, disse que ele foi um pai extremamente amável e carinhoso. “Durante a minha vida, quando chamávamos, meu pai vinha nos socorrer, meu pai era um homem bom, as pessoas devem se lembrar dele assim, todas as pessoas que chegavam perto do meu pai tinha atenção e cuidado”, disse emocionada a filha de Zé Andrade. Zé Garcia deixa a esposa, cinco filhos e oito netos. O velório está previsto para acontecer hoje, às 10h.

ENTRE FOLHAS – Faleceu nessa segunda-feira (13), aos 88 anos, o primeiro prefeito de Entre Folhas, José Garcia de Andrade. ‘Zé Andrade’, como era conhecido por todos, estava internado na Casa de Saúde União, em Caratinga, e morreu devido a complicações de seu estado de saúde.

TRAJETÓRIA

Em tempos difíceis, quando estudar era um privilégio de poucos, Zé Andrade destacou-se como aluno brilhante da Escola Dr. José Augusto, tanto que “Sr. Ziquita”, farmacêutico do lugar, enxergou nele a vocação que mais tarde, ajudaria a torná-lo homem público. Zé Andrade aprendeu o ofício de farmacêutico, e desde então, colocou sua vida e o seu conhecimento a serviço dos entrefolhenses. Todos recorriam a ele, já que o médico era uma figura distante. E mesmo depois que a medicina se tornou mais acessível, as pessoas consultavam com o médico, mas só tomavam o remédio se o Zé Andrade aprovasse.

Esse envolvimento com o povo conduziu Zé Andrade para a política. Foi eleito vereador de Caratinga, quando Entre Folhas ainda era distrito.

Mais tarde, no processo de emancipação de Entre Folhas se tornou o primeiro prefeito eleito da cidade.

LUTO OFICIAL

O prefeito de Entre Folhas Ailton Silveira Dias, o “Altinho”, decretou luto oficial por três dias e emocionado, lamentou a morte de Zé Andrade. “Zé Andrade representou a vida de Entre Folhas, conhecia ele desde criança, é difícil falar dele hoje (lágrimas). Ele foi vereador em Caratinga por quatro mandatos, lutando por nosso distrito, depois pela nossa emancipação, foi uma pessoa que iniciou a vida política de Entre Folhas. Fui vice dele no primeiro ano de emancipação, e o acompanhei a vida toda. Ele deixou um legado muito grande, estou muito sentido”, disse Ailtinho.

MAURO LOPES FALA DO LEGADO DE ZÉ ANDRADE

O deputado federal Mauro Lopes esteve na casa de Zé Andrade, onde aconteceu o velório, e ressaltou a importância do amigo e político para Entre Folhas. “Minha história com Zé Garcia é muito longa, uma história muito bonita. Eu hoje recebi com muita tristeza um telefonema do prefeito Ailtinho falando do falecimento do meu querido amigo Zé Andrade. O Zé Andrade teve uma vida muito bonita, ele veio da roça, e veio estudar em Entre Folhas no grupo escolar José Augusto. Já mais velho que nós todos, era um rapaz bonito, forte, inteligentíssimo, era o primeiro aluno da escola, e foi trabalhar depois com meu tio, Orestes Paiva. Dedicado, trabalhador, cuidando e aprendendo com meu tio a área da saúde, de farmácia, e foi exatamente a salvação dos mais pobres de Entre Folhas, porque ele atendia todos que o procuravam com carinho. Ele tinha a farmácia dele, quem podia pagar pagava, quem não podia, levava o remédio de graça. Foi vereador em Caratinga, com muito dinamismo, e quando nós trabalhamos para emancipar Entre Folhas, Zé Andrade lutou de unhas e dentes. Hélio Garcia era o nosso governador de Minas Gerais, então nós trabalhamos para emancipação, e o Arlindo Porto que era o vice-governador, ajudou na emancipação. Tivemos Entre Folhas emancipada, tivemos um intendente por alguns meses até a eleição. Zé Andrade foi o primeiro prefeito de Entre Folhas, isso vai ficar na história. Eu saí do Rio de Janeiro, onde fui passar o réveillon, e cheguei aqui às 18h para participar da posse do Zé Andrade com os nossos vereadores, foi uma festa muito bonita. E muito ele fez por nossa Entre Folhas, lutou muito pela cidade, tanto que ele me pediu para fazer a festa do dia 12 de outubro, mas queria ver a praça asfaltada, assim nós fizemos. Não asfaltamos só a praça, mas as principais ruas da cidade a pedido do Zé Andrade”, contou o deputado.

Conversando com os filhos e a esposa de Zé de Andrade, Maria Ivanilde, 86 anos, conhecida como dona “Nezica”, Mauro Lopes disse que o amigo será lembrado eternamente. “O homem é eterno quando sua obra permanece, e o Zé Andrade será lembrado eternamente por esta geração e pelas gerações futuras. Jamais será esquecido José Garcia de Andrade, que Deus o tenha no plano superior, que ele continue olhando por nós todos, para que nossa querida entre Folhas, hoje comandada pelo Ailtinho, com nossos vereadores possamos viver em união”, conclui o deputado.

Maria Inês Andrade de Brito, filha de Zé Andrade, disse que ele foi um pai extremamente amável e carinhoso. “Durante a minha vida, quando chamávamos, meu pai vinha nos socorrer, meu pai era um homem bom, as pessoas devem se lembrar dele assim, todas as pessoas que chegavam perto do meu pai tinha atenção e cuidado”, disse emocionada a filha de Zé Andrade. Zé Garcia deixa a esposa, cinco filhos e oito netos. O velório está previsto para acontecer hoje, às 10h.