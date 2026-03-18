Produtores rurais de Minas Gerais podem emitir documentos sanitários e acessar serviços sem sair de casa

Plataforma digital do IMA facilita a emissão de boletos e a atualização de informações das propriedades rurais

DA REDAÇÃO – Produtores rurais de Minas Gerais contam com mais praticidade para acessar os serviços do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Pelo Portal do Produtor, plataforma digital do órgão, é possível emitir documentos sanitários e realizar diversos procedimentos da rotina agropecuária sem precisar ir até uma unidade de atendimento presencial.

“O portal é um dos pilares da transformação digital do IMA, ampliando o acesso aos serviços e fortalecendo a gestão das informações sanitárias no estado”, explica o servidor do Núcleo de Inovação e Modernização em Defesa Agropecuária (NIM), Leonardo Guimarães.

Entre as funcionalidades do portal estão a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte de animais, e da Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV), exigida para o transporte de produtos vegetais. A plataforma também permite emitir a ficha sanitária, que contém informações sobre a situação sanitária do rebanho ou da propriedade, gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento das taxas e atualizar os dados dos rebanhos, o que contribui para tornar os procedimentos mais eficientes e seguros.

Atualização anual online

Obrigatória para os produtores rurais de Minas Gerais, a atualização de rebanhos deve ser feita anualmente. Entre 1/5 e 30/6, os criadores devem informar ao IMA a quantidade e as características dos animais existentes nas propriedades. O procedimento pode ser realizado diretamente no Portal do Produtor, de forma simples e segura.

Segundo a fiscal agropecuária do escritório seccional do IMA em Uberlândia, Letícia Segatto, a ferramenta tem facilitado o acesso aos serviços do instituto no dia a dia. “O portal trouxe mais autonomia para o produtor. Muitos já emitem documentos como a GTA e a ficha sanitária diretamente pelo sistema, com os serviços na palma da mão”, afirma.

Ela explica que, durante a etapa de atualização de rebanhos, os criadores também acessam o sistema para informar os dados recentes dos animais cadastrados na propriedade, o que reduz deslocamentos e facilita o cumprimento das obrigações sanitárias. Quando necessário, as equipes do IMA orientam os produtores sobre como realizar o procedimento.

Primeiro acesso ao portal

O acesso ao portal está disponível para produtores e propriedades previamente cadastrados no IMA. A solicitação pode ser feita presencialmente ou por e-mail junto a uma unidade seccional do instituto na região. Os contatos das unidades estão disponíveis no site do IMA.

Para obter o acesso, é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e o termo de requisição de acesso e responsabilidade de uso preenchido e assinado. Nos casos de solicitação por e-mail, o produtor também deve encaminhar uma foto (selfie) segurando o documento de identificação. Após a análise, o sistema é liberado em até 48 horas.

Serviços do IMA no Governo de Perto

Entre março e julho de 2026, o IMA participará da programação do Governo de Perto, iniciativa itinerante que leva serviços públicos à população mineira. Com início em Uberlândia, no dia 26/3, o estande do instituto contará com servidores disponíveis para orientar produtores e cidadãos sobre temas como cadastro de produtor rural, notificação de doenças, vacinação, atualização de rebanhos, acesso ao Portal do Produtor, entre outros serviços oferecidos pelo órgão.