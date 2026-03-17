Governo de Minas anuncia concurso dos Bombeiros com 342 vagas

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas anunciou o lançamento do edital do novo concurso para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com oferta de 342 vagas para ingresso na corporação em 2027. A publicação ocorreu nesta segunda-feira (16), conforme antecipado pelo vice-governador Mateus Simões.

As oportunidades estão distribuídas entre o Curso de Formação de Soldados (CFSd), com 321 vagas, e o Curso de Formação de Oficiais (CFO), com 21 vagas.

O anúncio foi feito durante a formatura de 279 militares da turma Miguel Arcanjo, do Curso de Formação de Soldados 2025/2026.

Segundo o vice-governador, a realização de concursos anuais faz parte da política de fortalecimento da corporação. “Nosso propósito é manter o Corpo de Bombeiros com o maior número de militares possível”, destacou.

Outro ponto ressaltado foi o aumento da participação feminina. A turma recém-formada conta com 27% de mulheres, percentual acima do limite histórico anterior.

Curso de Formação de Soldados (CFSd)

Para o curso de soldados, são oferecidas 321 vagas. O curso terá duração mínima de oito meses, em regime de dedicação integral, com início previsto para 12 de abril de 2027.

Durante o período de formação, o aluno ingressa como soldado de 2ª classe, com remuneração inicial de R$ 4.562,30, além de benefícios como assistência médica, psicológica, odontológica e auxílio-alimentação.

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, com prazo final para pagamento da taxa até 18 de junho de 2026. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho de 2026.

O concurso é composto por várias etapas, incluindo prova objetiva, teste de capacitação física e exames admissionais.

Curso de Formação de Oficiais (CFO)

Já para o Curso de Formação de Oficiais, são ofertadas 21 vagas para o cargo de cadete.

Para participar, é necessário possuir nível superior completo e ter entre 18 e 30 anos no momento da inscrição.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 230.

O curso prepara o candidato para a carreira de oficial, com possibilidade de progressão até postos de comando dentro da corporação. Após a conclusão, o formando é declarado aspirante a oficial.

Assim como no curso de soldados, o processo seletivo inclui prova objetiva, redação, teste físico e avaliações médicas e psicológicas.

Formação e atuação

Durante a formação, os militares passam por treinamento intensivo, com disciplinas como atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, salvamentos em diversas modalidades e gestão de desastres.

Mesmo em fase de formação, os alunos já atuam em ocorrências reais, como enchentes e operações de resgate, reforçando o caráter prático da capacitação.

Após a conclusão, os novos bombeiros são distribuídos em diversas cidades mineiras, ampliando a capacidade de atendimento em todas as regiões do estado.

Investimentos e expansão

Entre 2019 e 2025, o Governo de Minas investiu cerca de R$ 139 milhões no Corpo de Bombeiros, incluindo aquisição de viaturas, equipamentos, tecnologia e obras de infraestrutura.

A nova turma recebeu o nome “Miguel Arcanjo” em homenagem aos seis tripulantes do helicóptero Arcanjo 04, que morreram em serviço durante uma missão de salvamento em 2024.

Se quiser, posso transformar essa matéria em versão diagramada estilo jornal impresso (com título, linha fina, intertítulos e até sugestão de gráfico), no padrão que você costuma usar.