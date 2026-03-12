Dia do Consumidor: Cemig oferece parcelamento de contas de energia em até 12 vezes

Companhia reforça canais de negociação e orienta clientes sobre como regularizar débitos

DA REDACÃO – Em um cenário de maior atenção ao orçamento doméstico, o Dia do Consumidor, celebrado em 15/3, também é um momento para lembrar os clientes das opções de negociação disponíveis para contas de energia em atraso. Na área de concessão da Cemig, os consumidores podem parcelar débitos em até 12 vezes e realizar a negociação por canais digitais, telefone ou atendimento presencial.

A negociação pode ser feita de forma totalmente digital, pelo WhatsApp da Cemig, no número (31) 3506-1160, ou pelo portal Cemig Atende, disponível no site da companhia. Os clientes também podem buscar atendimento presencial nos postos da empresa ou realizar a negociação por telefone, pelo número 0800 721 7003.

“Para parcelar contas atrasadas, os clientes da Cemig devem ter sempre em mãos um documento de identificação, além do CPF ou CNPJ do titular da conta e o número da instalação presente na fatura”, explica o gerente de Recuperação de Receita da Cemig, Johmerson Silva Neves.

Conheça as opções de parcelamento oferecidas pela Cemig:

Cemig Atende Web

Por meio do portal Cemig Atende, os consumidores podem negociar débitos de forma rápida e segura. Nesse canal, é possível parcelar a dívida em até 12 vezes, com entrada mínima de 50% do valor devido e taxas de financiamento reduzidas.

Para utilizar o serviço, basta acessar o site da Cemig, selecionar a opção “Segunda via e pagamento de contas” e seguir as instruções disponíveis na plataforma.

Antes da confirmação do parcelamento, o sistema apresenta todas as condições da negociação, incluindo valor da entrada, parcelas, taxa de juros e valor total do débito. Após a confirmação, o cliente recebe o Termo de Acordo e Reconhecimento da Dívida (TARD) e o boleto para pagamento da entrada.

Atendimento presencial ou por telefone

Os clientes também podem solicitar o parcelamento em postos de atendimento da Cemig ou pelo telefone 0800 721 7003. Nesses casos, as condições seguem o mesmo padrão do canal digital, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, mediante pagamento de entrada mínima de 50%.

Parcelamento com cartão de crédito

Outra alternativa é o pagamento das faturas em atraso por cartão de crédito, disponível no atendimento via WhatsApp da Cemig pelo número (31) 3506-1160.