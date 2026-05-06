Viagem que ensina: alunos da Escola Líber exploram ciência, história e natureza durante atividade de campo

Estudantes da Escola Líber participaram de um trabalho de campo nas cidades de Belo Horizonte e Sete Lagoas, em uma experiência educacional que aliou teoria e prática em diferentes contextos históricos e naturais.

A atividade foi coordenada pelo professor Sebastião Ricardo, historiador. A iniciativa também contou com o apoio dos professores Gilmar Cevidanes e Adriana Sanglard. O objetivo foi ampliar o repertório cultural e científico dos alunos por meio da vivência direta em ambientes de relevância acadêmica.

“Nossos objetivos foram aprofundar os conhecimentos dos estudantes com visitas a museus e espaços culturais, além de valorizar o patrimônio histórico de Minas Gerais e incentivar sua preservação”, destaca Sebastião.

Um dos pontos altos da viagem foi a visita à Gruta Rei do Mato, um dos mais importantes patrimônios naturais da região. No local, os estudantes conheceram formações geológicas, como estalactites e estalagmites, despertando curiosidade e encantamento. A experiência também proporcionou a introdução ao campo da Espeleologia, ampliando a compreensão sobre a formação e preservação de cavernas.

Segundo o professor, a vivência teve impacto direto no interesse dos alunos, que se mostraram atentos e envolvidos diante das descobertas.

Já em Belo Horizonte, os alunos visitaram o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, onde aprofundaram conhecimentos sobre a pré-história brasileira e a história de Minas Gerais. O contato com as réplicas de dinossauros, acervos científicos e exposições interativas contribuiu para tornar o aprendizado mais dinâmico e significativo.

“Queremos possibilitar que o aluno conheça, na prática, aquilo que antes estava apenas na apostila ou nas explicações do professor, muitas vezes sem imaginar que teria a oportunidade de vivenciar esse conhecimento de forma concreta, como ver de perto e registrar esses momentos, por exemplo”.

A viagem foi marcada por grande engajamento dos alunos, que participaram ativamente das atividades, fizeram perguntas, registraram momentos e compartilharam impressões ao longo do percurso. A iniciativa reforça o compromisso da Escola Líber com uma educação que vai além da sala de aula, incentivando experiências que estimulam a curiosidade, o pensamento crítico e a formação integral dos estudantes.

“A Escola Líber realiza esse tipo de atividade com frequência. Todas as turmas participam de projetos assim. Eu mesmo já fiz cinco trabalhos desse tipo na escola, então é algo que realmente faz parte da nossa rotina. Então, sempre há novos projetos sendo pensados. Inclusive, estamos com a expectativa de realizar uma viagem para Ouro Preto em breve”.