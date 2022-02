Milhares de kits escolares são entregues para os alunos da rede de ensino de Inhapim

INHAPIM – Na manhã desta segunda-feira (7), milhares de kits escolares foram entregues para os alunos que compõe a rede municipal de ensino em Inhapim na sede do paço municipal. Pais, mães e responsáveis legais receberam mochilas, lápis, borracha, tesoura, cola, lápis de colorir, cadernos que variam de duas a cinco unidades (dependendo do período de estudo do aluno) além de giz de cera, canetinhas e réguas.

A expectativa é que todos os kits sejam entregues o mais breve possível para todos os alunos que compõe as mais de 20 escolas de toda rede; “Com muito carinho, no dia de hoje, início do ano letivo 2022, estamos recebendo nossas crianças e entregando à cada uma delas um kit de material escolar. Essa iniciativa visa auxiliar pais e responsáveis legais no dispêndio com esses produtos, tão importantes para que o professor obtenha sucesso em seu trabalho”, comentou Carla Ervilha Silva Araújo Oliveira, secretária municipal de Educação e Cultura.

Nesta segunda-feira foram contemplados os alunos das escolas municipais da sede do município, são elas: “Dr. Alípio Fernandes”, “Tia Ione Ambrosina de Siqueira”, “Tia Odaísa de Melo Marques” e “Joaquim Francisco Xavier”; “Investir em educação é prioridade do nosso governo. Primeiramente é importante agradecer à Deus pela nossa saúde, discernimento e vitalidade para desempenharmos, junto ao vice-prefeito Sandro da Saúde, um trabalho diferente, com investimentos jamais vistos em nosso município em todas as áreas, mas principalmente na educação, pois entendo que educação muda vidas, gera emprego e renda e proporciona ascensão social”, disse o prefeito Marcinho.

Conforme informado pela secretária de educação Carla Ervilha, o município entregará todos os kits da zona urbana e rural na maior brevidade possível, e também, o município ofertará aos alunos de sua rede o uniforme escolar que será disponibilizado nos próximos dias.

Assessoria de Comunicação