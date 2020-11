Maninho lidera pesquisa eleitoral em São Sebastião do Anta

DA REDAÇÃO – O DIÁRIO divulga pesquisa que aponta tendências nos distritos e bairros do município de São Sebastião do Anta, que tem 5.599 eleitores, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aptos a votarem em 15 de novembro.

A pesquisa contratada pela Voga Comunicação Ltda., considera os candidatos com os nomes aprovados em convenções partidárias, com pedidos protocolados na Justiça Eleitoral.

METODOLOGIA

A pesquisa registrada sob o número MG-03828/2020 no dia 6 de novembro de 2020, captou as intenções entre os dias 7 e 8 de novembro nos distritos e bairros. Foram entrevistadas 360 pessoas, representando percentual de 6% do eleitorado.

A respeito da metodologia, trata-se de pesquisa quantitativa com aplicação de questionário estruturado seguindo uma amostragem aleatória estratificada representativa da população residente no município de São Sebastiao do Anta, com 16 anos ou mais de idade. A amostragem é realizada em dois estágios, sendo que o primeiro consiste na estratificação da amostra proporcionalmente ao número de habitantes com 16 anos ou mais de idade dentro de cada área geográfica intramunicipal.

No segundo estágio, para cada área geográfica, os entrevistados são selecionados respeitando-se quotas proporcionais controladas por sexo e faixa etária. A amostragem é realizada em dois estágios, sendo que o primeiro consiste na estratificação da amostra proporcionalmente ao número de habitantes acima de 16 anos de idade dentro de cada área geográfica intramunicipal (bairros e distritos).

De acordo com o número de entrevistados (360), a margem de erro é de 5% e o nível de confiança da pesquisa de 95%. O plano amostral consiste de quotas proporcionais as existentes no universo de acordo com as variáveis Área Geográfica, Sexo e Faixa Etária. Para essa pesquisa Escolaridade e Renda Familiar não são controladas nas quotas. Área Geográfica: distribuição proporcional aos setores censitários do IBGE. Faixa Etária: 16 a 24 anos 17,74%; 25 a 34 anos 20,70%; 35 a 44 anos 21,61%; 45 a 59 anos 21,94%; 60 anos ou mais 18,01%. Sexo: masculino 50,11% e feminino 49,89%. Fonte: Censo IBGE 2010, TSE.

A coleta de dados é realizada por equipe de entrevistadores devidamente treinados e é acompanhado por supervisores de campo. Finalizando a coleta os questionários são digitados e é realizada a avaliação da consistência dos dados coletados, sendo que 10% dos questionários são aleatoriamente submetidos à conferência através de novos contatos com os entrevistados utilizando os dados (telefone ou e-mail) opcionalmente informados no questionário.

LOCALIDADES

Coleta realizada nos seguintes bairros e distritos: Centro, Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, Vila Belmiro, Jardim Nova Esperança, Floresta, Novo Mundo, Nossa Senhora do Carmo, Primavera, Córrego do Parado Córrego do Anta, Córrego das Águas Claras, Comunidade Divino Espirito Santo, Córrego do Sabino, Córrego do Balão e Córrego do Açude.

ESTIMULADA

Na pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos candidatos pelo entrevistador, apurou um percentual de 51,94% para o candidato do PSDB, Osmaninho Custódio de Melo, o “Maninho”.

Valter Melo do MDB teve o seu nome citado por 25,56% dos entrevistados. Rubens Pereira do AVANTE apareceu com 2,50%. Entre as pessoas ouvidas pela pesquisa, 18,61% disseram ‘não sabem’ ou preferiram não opinar, enquanto 1,39% optaram por ‘branco’ ou ‘nulo’.

Ainda conforme a pesquisa, em votos nominais, forma dos resultados finais do TSE, Maninho aparece com 64,93%, Valter Melo vem em segundo lugar com 31,94%, e em terceiro, Rubens Pereira, com 3,13%.

REJEIÇÃO

A pesquisa também apurou sobre a rejeição do eleitorado, quanto aos candidatos apresentados nas eleições de 2020 em São Sebastião do Anta. De forma estimulada, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos candidatos pelo entrevistador, foi apurado percentual de rejeição de 27,78 % para Valter Melo, 2,50% para Rubens Pereira. Já 52,50% dos entrevistados disseram ‘não sabem’ ou não opinaram. 17,22% dos eleitores ouvidos pela pesquisa disseram o nome de Maninho.