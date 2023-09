Livraria Virtual da Emater-MG disponibiliza mais de 130 publicações técnicas para consulta gratuita

Empresa lançou três cartilhas em setembro

BELO HORIZONTE – A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) lançou mais três cartilhas técnicas que estão disponíveis na internet, para consulta gratuita. Os títulos das novas publicações são “Introdução aos sistemas agroflorestais”, “Horta: planejamento e produção” e “Manejo integrado de pragas e doenças em hortaliças, com a utilização de boas práticas agrícolas”. Os materiais podem ser acessados ao clicar no banner da Livraria Virtual, no site www.emater.mg.gov.br.

A Livraria Virtual da Emater-MG já conta com mais de 130 publicações técnicas. A maioria foi produzida por especialistas da empresa em suas respectivas áreas de atuação. As publicações são voltadas para o público geral, mas principalmente produtores rurais e profissionais do setor agropecuário. A Livraria Virtual é dividida por temas: Agricultura Familiar, Agroecologia, Agroindústria, Alimentação, Bovinocultura, Café, Criações, Culturas, Fruticultura, Meio Ambiente, Metodologia Participativa, Olericultura, Organização e Mercado e Silvicultura.

Este ano, a Emater-MG já publicou sete cartilhas na Livraria Virtual. A previsão é de que mais seis materiais técnicos sejam disponibilizados até o final de 2023.

Somente na área da cafeicultura, existem 18 publicações que abordam desde a implantação de um cafezal até os cuidados que devem ser tomados após a colheita. Também está disponível um calendário de atividades, orientando o que o produtor deve fazer em cada época do ano. Outro tema com um grande número de publicações é a Agroindústria. São 34 cartilhas sobre queijos, doces, cachaças e até guias para construção de queijarias e gestão de custos.

Para quem tem pouco espaço na propriedade ou quer iniciar uma atividade, existem cartilhas sobre formação de pomar doméstico, criação de porco e frango caipira e sobre como implantar uma horta no quintal, por exemplo.

“A produção de publicações técnicas, e sua atualização, é um processo contínuo e faz parte da gestão do conhecimento da empresa. A intenção é qualificar e melhorar cada vez mais a prestação do serviço e assistência técnica e extensão rural. Estamos sempre identificando as necessidades do nosso público para disponibilizar novos materiais técnicos”, afirma o presidente do Comitê Editorial da Emater-MG, Márcio Maia.

Comitê Editorial

A Emater-MG conta com um Comitê Editorial composto por funcionários de diversas áreas da empresa, de todos os polos regionais do estado. A função do comitê é fazer a gestão das publicações técnicas da Emater-MG. O grupo avalia o conteúdo que será disponibilizado, planeja as publicações que serão lançadas durante o ano, e identifica as áreas em que há demandas para novas publicações.

O trabalho do Comitê Editorial segue a Política Editorial da Emater-MG. Ela define as diretrizes, normas e procedimentos para produção e veiculação das publicações da empresa.

Publicações técnicas de 2023

Os materiais técnicos publicados na Livraria Virtual da Emater-MG este ano foram os seguintes:

Produção de tomate orgânico

Introdução a sistemas agroflorestais

Mitigação dos efeitos das mudanças climáticas na Agropecuária: água de chuva

Horta: planejamento e produção

Queijo maturado é legal

Cultivo de jabuticabeiras

Manejo integrado de pragas e doenças em hortaliças

Assessoria de Comunicação – Emater-MG