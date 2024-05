Inscrições para processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde terminam dia 16 de maio

As oportunidades são para o cargo de especialista em políticas e gestão da saúde

DA REDAÇÃO – Termina na próxima quinta-feira (16), o prazo para se inscrever no processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento. Este processo é destinado à contratação de profissionais temporários para preenchimento de 261 vagas de nível superior e formação de cadastro reserva para eventuais oportunidades.

O valor das inscrições será de R$ 67,00 para todos os cargos. O edital completo está publicado no site do IBADE (www.ibade.org.br). Mais informações: 21 3674-9190 e/ou [email protected].

VAGAS

Estão abertas vagas para o cargo de especialista em políticas e gestão da saúde, que requer formação de nível superior em diversas áreas. Há oportunidade para os setores de direito, gestão, saúde e TI. A distribuição das vagas por funções pode ser conferida no edital.

A remuneração é de até R$ 2.731,80, acrescido os valores de R$ 1.365,90 de Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde (GAGES), R$ 1.650 de ajuda de custo para alimentação e R$ 231 de auxílio-transporte.

A AVALIAÇÃO

O processo seletivo consiste em três etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos, de caráter classificatório e teste psicológico, de caráter eliminatório.

A prova objetiva está prevista para 2 de junho e será aplicada em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, ainda a ser publicado.