Atenção: Últimos dias para clientes da Cemig negociarem seus débitos por meio do Programa Desenrola Brasil

A iniciativa do Governo Federal termina no dia 20 de maio. Os consumidores podem obter vantagens especiais para pagamento das dívidas

DA REDAÇÃO – Os clientes em débitos com a Cemig ainda podem negociar suas dívidas por meio do Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal que possibilita que os brasileiros renegociem seus débitos, regularizando a situação de quem está com o nome negativado. O prazo para negociar com a companhia, por meio do programa lançado pela União, vai até o dia 20 de maio, portanto, faltam poucos dias para os interessados aproveitarem a oportunidade de ficar em dia com a Cemig, com condições especiais.

A negociação é destinada a pessoas com renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico) do Governo Federal que tenham dívidas de até R$ 20 mil. Vale lembrar que esses valores são referentes aos débitos contabilizados entre janeiro de 2019 até maio de 2023. Dívidas posteriores a esse período não são incorporadas à negociação do programa.

De acordo com o gerente de Recuperação de Receita da Cemig, Wellington Cancian, os clientes da empresa terão vantagens para regularizar seus débitos já corrigidos com a Companhia.

“Ao ingressar nesse programa do governo federal, a Cemig buscou proporcionar melhores condições de regularização da situação dos clientes inadimplentes. As formas de negociação são mais interessantes para o consumidor, visto que são concedidos descontos não praticados usualmente pela Companhia. Além disso, é possível, em algumas situações, parcelar o débito em várias vezes”, afirmou o gerente.

Como negociar

Ao acessar a plataforma do Governo Federal, desenvolvida para a efetivação do programa, o cliente verificará se está apto a refinanciar as suas dívidas e se seus débitos pessoais de até R$20 mil foram contemplados pelo Desenrola Brasil.

Em caso afirmativo, os débitos calculados e reajustados para os valores atuais, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), poderão ser pagos à vista com desconto expressivo ou parcelado em até 60 vezes, conforme as opções apresentadas e pré-determinadas pelo próprio sistema do programa.

O gerente da Cemig reforça a importância de o cliente inadimplente com a Companhia fazer a consulta ao portal do programa para conferir se está inserido nos critérios de participação da iniciativa. “Muitos clientes não sabem se estão em débito com a empresa ou se enquadram nas regras da proposta. Por isso, é tão relevante essa consulta, pois é uma ótima oportunidade de regularização”, enfatizou.

Como proceder

A negociação das dívidas até o valor de R$20 mil, por meio do programa Desenrola Brasil, será feita por uma plataforma online. Para acesso a esse sistema digital, é preciso ter conta no ambiente digital do Governo Federal, com níveis de certificação Bronze, Prata ou Ouro.

Caso o interessado na renegociação ainda não tenha sua conta na plataforma do Governo Federal, o cadastro poderá ser realizado diretamente no portal www.gov.br(www.desenrola.gov.br).

Além disso, caso o interessado já possua cadastro, mas esteja com as informações desatualizadas, é necessário providenciar a atualização dos dados cadastrais no site para entrar no portal de renegociação de dívidas. Esse cadastro gratuito é importante porque ele é uma identificação que comprova em meios digitais que os dados informados pelo cidadão são mesmo daquela pessoa.

De acordo com a Agência Brasil, o Desenrola passou a ser acessado também por meio do site da Serasa Limpa Nome e os débitos do programa também podem ser renegociados presencialmente nas agências dos Correios. Outras informações sobre o programa e o passo a passo para a inscrição no sistema estão disponíveis no endereço www.gov.br/desenrola.