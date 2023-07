Jovem de 25 anos tem mal súbito e morre durante intervalo de partida de futebol em Brejão, zona rural de Teófilo Otoni

Um jovem de 25 anos de idade, morador da Vila São João, faleceu durante o intervalo de uma partida de futebol de várzea entre um time de Teófilo Otoni contra outro da comunidade de Brejão, na zona rural do município, neste domingo (02).

“Teve dois jogos hoje, eram quatro equipes. De manhã eles ganharam e foram pra final. Mas antes teve um almoco, queimaram uma carninha, coisa simples, na casa do time ganhador, de Teófilo Otoni. A tarde, as 16h, teve outra partida, que era a final. Aí, durante o intervalo, esse rapaz caiu e começou a tremer, foi uma cena triste, ninguém pode fazer nada. Todo mundo na hora percebeu que ele morreu ali, de repente”, informou uma fonte de Brejão, que filmava a partida.

O Diário conversou com diversas pessoas que presenciaram o acontecido, inclusive vários amigos de Marco Antônio, vítima do mal súbito.

“Eu jogava bola direto com ele no Olimpo, um campo ali no São Jacinto. Ele era um cara super saudável, muito bom de bola. Foi uma tragédia. Do nada ele caiu no gramado no fim do primeiro tempo, tentamos reanimá-lo, mas percebemos o pior”, disse um morador de T. Otoni, conhecido da vítima, que também quis preservar sua identidade.

Marco Antônio trabalhava no açougue do Hipermercado Tia Teca.

O Diário emite pesares pela morte precoce do jovem Marco Antônio.

ERRATA- Marco Antônio tinha 24 anos de idade, e não 25, como está na manchete e no decorrer do texto).