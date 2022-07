Investimentos e Festa em Bom Jesus do Galho

35° Bonjesuense Ausente acontecerá neste final de semana; cidade também celebra obras realizadas

BOM JESUS DO GALHO– A cidade de Bom Jesus do Galho se prepara para realizar o 35° Encontro do Bonjesuense Ausente. A festa marca o reencontro de parentes e amigos que residem em outras localidades e aquece a economia local. Conforme a Prefeitura, o momento também é para celebrar os investimentos realizados no município.

O prefeito Aníbal Borges destacou algumas obras realizadas como o recapeamento asfáltico. “Queremos fazer de Bom Jesus do Galho uma cidade excelente. Embora, às vezes, estamos tentando trabalhar o que não fizeram durante 12 anos. Hoje estamos realizando muitas obras. Temos recapeamento do asfalto que fiz em 2004, 2005, 2006. Até hoje ninguém tinha feito um recapeamento e, graças a Deus, conseguimos voltar a recapear nossa cidade”.

Além do recapeamento, a Prefeitura também investiu na modernização da iluminação pública, inclusive no Centro de Eventos, que receberá a Festa do Bonjesuense Ausente. “Durante 12 anos ficou parado, um elefante branco aqui na cidade, sem ser usado, porque não fizeram de acordo com o projeto. Estamos praticamente estreando, porque tivemos que fazer todo o acabamento que não foi feito”.

A praça Padre Dionísio Homem Faria também foi contemplada com a iluminação, dando um visual mais moderno e aconchegante. “Nosso jardim era cheio de iluminações fracas e colocamos uns holofotes bons para clarear, fazendo da nossa praça o lugar da família. Temos o parquinho, onde os pais trazem os filhos para brincar. É cuidar da criança até o idoso, temos a 3ª Idade também, muitos trabalhos nessas áreas que são importantes na Administração”.

Também seguem os trabalhos de manutenção, como pinturas de faixas. O prefeito destaca ainda melhorias nas estradas rurais para o escoamento da produção. “Precisamos de trabalhar muito ainda, temos muitos planos, muitas realizações nas estradas, mais de 350 carretas de escória para trabalhar na zona rural para a hora que começarem as chuvas, vamos cascalhar todo canto. Vamos fazer o possível para trabalhar a questão do homem do campo que precisa da estrada boa para que ele traga seu produto até a cidade. Além disso, adquirimos em um ano e meio 13 veículos, um caminhão pipa, carros para a Saúde e Ação Social. Temos muito a comemorar nesses 35 anos da Festa do Bonjesuense”.

Na área de Saúde, muitos investimentos foram realizados, contemplando ainda a reforma de espaços, dando uma nova cara para os prédios públicos. “Recebemos muitos problemas na área da saúde, não batíamos meta, eles tiveram a coragem de tirar o e-SUS, um programa do Governo Federal e recebemos a Saúde toda sucateada. Hoje temos reformas em todos os prédios da Saúde, Educação, Ação Social. Estamos fazendo um trabalho primeiro embelezando a nossa casa e, também, temos uma equipe muito eficiente, nossa diretora de Departamento é a Aparecida, temos a Soninha e a Paula que dão suporte para ela. Então, estamos já batendo metas e melhorando a nossa Saúde, embora seja um desafio para todo governo”.

A FESTA

Nestas sexta-feira, sábado e domingo, 22, 23 e 24 de julho, acontecerá a Festa do Bonjesuense Ausente. A entrada é franca.

A programação terá o show da dupla Fernando e Sorocaba, além de Távia Ferman, a partir das 22h de sexta-feira (22). No sábado (23), Israel Novaes e Mili Moreira fazem a festa. Já o encerramento no domingo (24), a partir das 14h, contará com projetos da Prefeitura e apresentações musicais de Nathan Vieira e Tati Meira no trio elétrico.

Aníbal Borges deixa o convite para os três dias de evento, celebrando as conquistas para Bom Jesus do Galho. “Com muita alegria queremos receber a todos os nossos visitantes, nossos bonjesuenses que tiveram que sair daqui, às vezes a procura de uma vida melhor, mas, a oportunidade para que todos voltem e celebrem conosco essa grande festa. Nossos comerciantes; todo mundo é beneficiado com essa nossa festa. Todos são muito bem-vindos”, finaliza.