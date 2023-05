Inscrições do Transforma Minas para atuação nas 47 Superintendências Regionais de Ensino terminam hoje

Inscrições serão realizadas no site do programa até as 11h59; candidatos devem ter sido aprovados anteriormente no processo de certificação ocupacional

DA REDAÇÃO – As inscrições do programa Transforma Minas, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), para atuação nas 47 Superintendências Regionais de Ensino do Estado (SREs), vinculadas à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), terminam nesta quarta-feira (31/5), às 11h59. Os interessados devem consultar as orientações para inscrição no site do programa.

O regulamento do processo seletivo foi publicado em janeiro deste ano e está disponível neste link. Podem concorrer às vagas nas SREs os servidores que passaram pelo processo de Certificação Ocupacional, conforme legislação (decreto nº 47.625, de 20/3/2019 e edital SEE nº 05/2023). O resultado final do processo foi publicado no Diário Oficial de 13/5. Ao todo, foram certificados 293 servidores.

Além da certificação, o candidato interessado em atuar nas SREs deverá atender aos requisitos estabelecidos para o ocupante do cargo, disponibilizados na descrição das vagas no site. O programa busca selecionar profissionais que tenham aptidão técnica e as competências necessárias para ocupar os cargos.

Lideranças regionais

O Transforma Minas publicou, em 5/1 deste ano, o regulamento para seleção de 207 lideranças regionais para atuação em nove órgãos e entidades do Governo de Minas, incluindo as 47 da Secretaria de Estado de Educação.

Também foram disponibilizadas vagas para as regionais dos órgãos: Secretarias de Estado de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), de Desenvolvimento Social (Sedese) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

As seleções estão acontecendo de forma escalonada, de acordo com o cronograma estabelecido no regulamento.