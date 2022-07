Iniciadas as obras de construção do Parque de Exposições de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim iniciou na manhã desta segunda-feira (11), a construção do Parque de Exposições.

Concluída a fase de construção do projeto e sua aprovação pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e pelo vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, a empresa de agrimensura demarcou toda a área de quase 18 mil metros quadrados para que as máquinas promovam o nivelamento do terreno. “Com as bênçãos de Deus iniciamos na manhã desta segunda-feira mais uma importante obra para população inhapinhense, a construção do nosso Parque de Exposições. Inhapim há muito tempo carece de um espaço adequado para promover nossas festas e eventos, com segurança, conforto e acessibilidade. Um espaço que incentiva o desenvolvimento cultural e o turismo em nosso município” explicou o vice-prefeito Sandro.

O prefeito Marcinho agradeceu a Deus por mais essa conquista em favor da comunidade inhapinhense, e disse que a construção desta obra é a realização de um sonho com ação e planejamento. “Com as graças de Deus iniciamos na data de hoje a construção do nosso Parque de Exposição Municipal de Inhapim. Sonho, Planejamento e Ação”, comemorou.

Para quem não se recorda o município de Inhapim adquiriu recentemente um terreno de quase 18 mil metros quadrados na rua Alberto Azevedo (saída de Inhapim para Ipatinga), nas proximidades do Posto Casarão por R$ 1,5 milhões, imóvel este destinado a construção do Parque de Exposições de Inhapim.

Informações acerca da realização desta obra poderão ser obtidas pela ouvidoria do município através da ouvidoria do município no canal eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação