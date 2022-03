Iniciada a construção da creche pró-infância em Vermelho Novo

VERMELHO NOVO – Um sonho para os pequenos municípios que só pode ser realizado com uma gestão eficiente e arrojada. Com base nestes princípios, o prefeito Zé Boneizinho autorizou o início das obras de construção desse centro educacional “que com certeza será um ponto de apoio para muitas famílias tanto com um local adequando e preparado para deixar suas crianças, quanto para eles terem uma educação de qualidade”.

A creche foi orçada e licitada em mais de um milhão e quinhentos e noventa mil, uma parceria do município com o estado e estará localizada na rua Geraldo Izauro, centro, ao lado do poliesportivo municipal.

“Mais uma grande obra que podemos destacar em benefício da comunidade vermelhense, uma obra que a empresa pede dois anos para execução devida a tamanha grandeza, mas vamos tentar antecipar, com certeza será um marco na educação municipal. As mães vão poder deixar seus filhos bem cuidados, para poder lidar com os seus afazeres do dia a dia”, disse o prefeito.

Para a secretária de educação Maria da Consolação, o município viverá outra realidade com a construção da creche: “Precisamos agradecer o empenho do prefeito Zé Boneizinho e do vice Vinicius do Lino, que não medem esforços para buscar parcerias e atender as demandas, mesmo que em tão pouco tempo já vivemos dias de muitas realizações, e fico agradecida como vermelhense e secretária da pasta, em participar desta grande obra. Nossos alunos vão ganhar em tudo, mobilidade, segurança e bem-estar” alegra-se.

Assessoria de Comunicação