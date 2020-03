Inhapim sediará o maior festival de cinema independente do leste do estado

INHAPIM – Inhapim está em contagem regressiva. Prestes a abrir a 1ª edição Cine Festival no Leste de Minas Gerais. O festival vai acontecer de 13 a 19 de abril. E foram selecionados mais de 70 filmes para serem exibidos entre curtas, médias, longas metragens e claro uma categoria específica de Regional para fomentar o cinema do Leste do Estado. O Inhapim Cine Festival é uma parceria da Prefeitura de Inhapim com a MAZ, associação responsável pelo Maior Festival de Cinema Independente do país, o Offcine, que acontece em Varginha, sul de Minas. Marina Azze diretora da MAZ, agora realiza festivais em outros polos do país. “Pra fortalecermos o cinema independente precisamos que os filmes sejam vistos em todas as regiões do país, principalmente no Interior, onde são poucas salas e geralmente tomada por filmes comerciais e internacionais. Esse ano resolvemos através da MAZ, não só concentrarmos essa visibilidade no Sul de Minas como ampliarmos o número de festivais em regiões diferentes, em diversos estados do país”, garante Marina Azze, atriz e produtora do evento.

O Inhapim Cine Festival contará com sessões de manhã, a tarde, a noite e uma sessão denominada Corujão especifica para maiores. Em parceria com a Secretaria de Educação da Cidade de Inhapim, o evento levará todas as escolas do município para a sala de cinema que será montada no anfiteatro da prefeitura. “Vamos unir forças. Juntaremos a Feira Literária de Inhapim ao Cine Festival. Com participação efetiva das escolas. Acreditamos no desenvolvimento das crianças através da arte. O cinema é a sétima arte, unindo todas as demais, isso amplia os horizontes, desenvolve o senso crítico, tão importante na formação de seres humanos mais responsáveis. Vamos abraçar esse evento que certamente mudará a visão de todos”, informa Luímar Veloso, supervisora de Ensino.

E a novidade não para por aí, a Secretaria de Turismo de Inhapim, abrirá as portas da cidade aos realizadores que virão de fora, fazendo um tour com os realizadores pelos pontos turísticos da cidade. “A possibilidade de mostrarmos a receptividade do nosso povo, as belezas naturais, a culinária regional mineira para cineastas do país inteiro, nos encanta. Quem sabe, esses cineastas não voltam pra cá afim de produzir seus filmes, movimentar o turismo e a economia de nossa cidade, além de levar para o mundo, através de festivais as particularidades da cidade do Amanhecer?!”, ressalta o supervisor da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo Adilson Lima Mendes.

A prefeitura de Inhapim, através das secretarias, está movimentando a cidade para que o evento cresça ainda mais. “Será uma semana de ocupações artísticas por toda a cidade de Inhapim. Com poesias, cinema, música, culinária, dança, teatro, artesanato, debates, encontros. Estamos realizando um movimento artístico gigantesco. Vamos trazer cineastas do país todo pra cidade encantada de Inhapim. Conhecer suas histórias e recebê-los com a simplicidade e com nossa cultura. Temos a certeza de que esse intercâmbio será a maior riqueza do festival”, diz Teresinha de Fátima Martins, diretora de Cultura de Inhapim.

A MAZ traz a experiência com o Offcine e toda a sua equipe. “Vamos repetir o formato inédito no quesito de votação. Onde todos os realizadores se tornam o júri do evento. A votação é aberta e feita online e será revelada no dia da premiação. Também participa da votação aberta a AIC (Academia Independente de Cinema) garantindo qualidade e idoneidade nas votações. Outra estratégia de sucesso, é que manteremos o número expressivo de troféus, distribuiremos 55, em todas as categorias do cinema. O que é um super convite aos realizadores que inscreveram seus filmes. Poucos festivais no país estreiam com esse número de troféus. Nossa equipe está trabalhando pesado para que o Inhapim Cine Festival se torne um evento anual do calendário municipal da cidade”, relata Marina Azze.

Na comunicação do evento, a produtora e atriz Vitória Raciane comemora as inscrições. Foram quase 400 filmes inscritos. “Acho que esse número expressivo tem a ver com estarmos produzindo cada vez mais cinema no Brasil. O Offcine nos colocou nos holofotes do Cinema Independente. Os diretores já conhecem nosso trabalho e confiam muito no formato. Estamos muito felizes de podermos ampliar isso e replicar por outros cantos do país. Nós não temos nenhum incentivo financeiro de governo ou empresa privada. Mas somos corajosas e trabalhamos duro para que possamos realizar e garantir que o cinema independente, continue brilhando.”

O festival não cobra a inscrição dos filmes, não cobrará ingresso em suas exibições. Tudo está sendo realizado por parcerias feitas entre a MAZ, a prefeitura de Inhapim e a sociedade que vê tamanha importância de um evento como este.

O evento acontecerá de 13 a 19 de abril junto com Feira Literária de Inhapim. Representando a Maz em Inhapim, tem o produtor André Coutinho que comemora o andamento do Festival. “Estamos movimentando a região. Abrindo espaço pra que produtores culturais daqui possam participar e exibir suas obras pra realizadores do país todo. Oportunidade ainda não vista por aqui.” Descreve André.

Confiram a lista de filmes que serão exibidos:

O Celaticomus- Marcelo Tannure- Nova Lima- MG- 00:17:07 A Maça de Kafka -Moises Pantolfi- Garulhos- SP- 00:00:58 Seu Bôla Encontrando os Nouras- Bruno Castro-Rio de Janeiro -RJ-00:04:45 Nana & Nilo em Dia de Sol e Chuva- Sandro Lopes- Rio de Janeiro- RJ-00:05:19 Não Me Deixe Aqui Sozinha- Marcoz Gomez-Cachoeiro de Itapemerim-ES-00:20:16 Cine Brasil- Resgatando a Memória da Grande Estrela- Ana Luisa Costa e Américo Galvão Neto -Caratinga-MG-00: 41:46 No Oco do Tempo- Antonio Fargoni- Cabaceiras- PB-00:09:39 Olho Morto- Julio Quinan- Goiânia- GO-00:15:31 Estupor- Mike Peixoto e Pedro Buson- Brasília- DF-00:18:41 Theo, Além da Liberdade- Julio Quinan- Goiânia- GO- 01:37:20 Orar é Raro- Alexandre Lydia- Rio de Janeiro- RJ-00:04:51 Calça Jeans- Adriano Gomez- São Paulo- SP- 00:01:52 A Luta- Bruno Bennec- Muriaé- MG – 00:16:20 Triste Sina, Triste Cena- Marília Lenice de Oliveira -Santana do Paraíso- MG-00:15:52 A Semente do Ler e Contar- Edson Carvalho- Delmiro- AL-00: 30:00 Sola- Sergio Bertovi- Curitiba- PR-00:11:00 Match- Raquel Freire – São Paulo-SP- 00:01:00 Magya- Roberta Cunha- São Paulo- SP-00:01:38 Ruth- Igor Dalbone- São Paulo- SP -00:15:30 Fundo do Céu- Matheus Vianna- Salvador- BA- 00:20:17 A Lenda do Cabloco D’água- Bruno Bennec- Muriaé- MG- 00:15:00 Óleo Sobre Tela- Elisa Aleva- São Paulo- SP-00:12:56 Vampiros- Filipi Silveira- Campo Grande- MS-00:24:40 Alfazema – Sabrina Fidalgo- Rio de Janeiro- RJ-00:24:00 Fun À luz de Bruel-Téia Werner e Silvia Gabriela- Curitiba- PR- 00:15:00 Nuvem Negra- Flavio Andrade- Petrolina- PE – 00:14:56 Eu Não Sou Racista- CD Vallada- São Paulo- SP -01:10:00 Eldorado Mengele Vivo Ou Morto- Marcelo Sampaio- São Bernardo do Campo-SP-01:10:00 Casulo- Rafael Aguiar- Cataguazes- MG- 00:13:00 Não Acorde- Roberto Rogato- São Paulo- SP- 00:02:45 Meia Noite na Floresta- Marcelo Leme- Poços De Caldas- MG-00:19:00 De Vez Em Quando Sou Marrom- -Nana Dellagatta e Julia Bergman-São Paulo-SP – 00:15:00 A Volta pra Casa- Diego Freitas- São Paulo-SP- 00:16:09 Sob o Olhar da Chuva- Nalu Souza e Walklenguer Oliveira- Ibitinga e São Paulo- SP- 00:14:55 Besta Fera- Wagno Godez- Arapiraca- AL- 00:22:00 Legitima Defesa- Vic Kings- – São Paulo- SP-00:10:17 O Abajur – Marcoz Gomez- Rio de Janeiro- RJ-01:16:35 La Mer- Gabriel Lima-Rio de Janeiro-RJ- 00:07:00 Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Jaguaracu- JAGUARAÇU-MG-00:30:00 Cronotopo- Diogo de Melo -Juiz de Fora- MG- 00:04:30