Inhapim amplia o sistema “Aprende Brasil” da editora positivo para toda rede escolar

INHAPIM -Na tarde desta última segunda-feira (14), a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Educação e Cultura, promoveu solenidade para entrega aos pais e responsáveis dos alunos da rede municipal de ensino, do material didático (apostilas) do sistema “Aprende Brasil” da editora Positivo.

Com a formação da mesa diretora composta pelo vice-prefeito Sandro Adriano (Sandro da Saúde), pela vereadora e ex-secretária de Educação, Leilamar Pires, pela atual secretária municipal de Educação, Carla Ervilha, e pelas representantes de todas as diretoras das 23 escolas da rede municipal de ensino, professora Aparecida Rosa de Oliveira, diretora da Escola Municipal “Dr. Alípio Fernandes”, professora Cristiane Eugênio, diretora do pré-escolar “Tia Odaísa de Melo Marques” e professora Marlete Flamini, diretora da Escola Municipal “Tia Ione Ambrosina de Siqueira”, e para representar a rede estadual de ensino, a mesa foi composta pela Superintendente Regional de Ensino, professora Landislene Gomes Ferreira.

Os alunos da rede municipal de ensino promoveram uma série de apresentações musicais, como, por exemplo, a canção “Caderno” composta por Toquinho, além de recitarem poesias de renomados escritores e poetas brasileiros, como “O menino que descobriu as palavras” de Cineas Santos e Gabriel Arcanjo.

Já na fase de pronunciamentos, a vereadora Leilamar Pires disse que desde o início do primeiro mandato do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, em 2017, houve uma preocupação em promover um reforço no material didático dos alunos, além de buscar formas de proporcionar novas ferramentas para que os professores pudessem melhorar o desempenho dos alunos. “Do momento em que uma criança segura um lápis pela primeira vez às grandes descobertas da ciência mundial, cada passo guarda em si mesmo a marca inapagável da educação. Apresentar à criança o universo e, ao mesmo tempo, chamar sua atenção para os microuniversos nele contidos, é tarefa que professores e equipes pedagógicas abraçam com dedicação e carinho. Esse esforço precisa ser ainda mais fértil no ensino público. Presente em mais de 200 municípios brasileiros, o sistema de ensino “Aprende Brasil” atende hoje a mais de 290 mil estudantes em 1,6 mil escolas municipais de todo o país. É sem dúvida alguma, um dos melhores materiais didáticos disponíveis no mercado. Além do material didático completo e contemporâneo, estão incluídos avaliações, sistema de monitoramento, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e formação continuada aos professores. A qualidade do ensino melhorou significativamente após este investimento” comentou a vereadora Leilamar.

Carla Ervilha da Silva Araújo Oliveira, secretária municipal de Educação e Cultura de Inhapim, disse que a qualidade do material do sistema de ensino “Aprende Brasil” é surpreendente, e é reflete diretamente nos índices de desenvolvimento da educação básica do município. “O sistema de ensino ‘Aprende Brasil’ oferece a rede municipal de educação uma série de recursos, entre eles avaliações, sistema de monitoramento, ambiente virtual de aprendizagem, assessoria pedagógica e formação continuada aos professores, além de material didático integrado e diferenciado, que contribuem para o melhor aprendizado dos alunos da educação Infantil aos anos finais do ensino fundamental, refletindo diretamente nos nossos índices de desenvolvimento da educação, fazendo com que nossos alunos sejam melhores preparados para inserção do ensino médio ou médio técnico”, ressaltou a secretária de Educação, Carla Ervilha.

A superintendente regional de Ensino da 6ª SRE Caratinga, professora Landislene lembrou o trabalho desempenhado pelo prefeito Marcinho e as grandes obras que Inhapim receberá através da recente adesão ao Projeto “Mão Dadas” do governo de Minas Gerais. “É admirável o trabalho futurista que o prefeito Marcinho iniciou em Inhapim em toda educação. Sem dúvida alguma, um dos maiores investimentos que este município receberá em infraestrutura educacional de todos os tempos. Há poucos dias, houve a entrega para a comunidade do bairro Santo Antônio de um moderno Centro de Educação Infantil, que já está atendendo centenas de crianças. Também em 2022, as reformas e ampliações dos educandários “Dr. Alípio Fernandes” e “Ione Ambrosina de Siqueira” com construção de quadras cobertas serão um marco na qualidade educacional dessas instituições. Tenho conhecimento ainda da reforma da escola municipal “Tia Odaísa de Melo Marques” aqui no centro da cidade, e em breve, da construção da nova escola municipal “Antônio Soares de Rezende” no distrito de Tabajara, obras que impactaram de forma positiva toda rede de ensino inhapinhense. Hoje a entrega do material didático do sistema de ensino “Aprende Brasil” da editora Positivo, vem coroar e somar com os nossos livros, tão bem adotados por todos os profissionais de educação. Reconhecimento e ousadia para transformar a educação inhapinhense, este será o marco, o registro na história da biografia do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro Adriano, em sua passagem pela Prefeitura de Inhapim”, enfatizou a superintendente.

Representando Marcinho, que cumpria agenda institucional na Cidade Administrativa “Presidente Tancredo Neves” em Belo Horizonte, o vice-prefeito Sandro Adriano fez uso da palavra enaltecendo o trabalho realizado pelo prefeito e pelo vice-prefeito Geraldo Vieira de Freitas (Cabritão) no primeiro mandato, quando juntamente com a secretária de educação Leilamar Pires, à época, implantaram o Sistema de Ensino “Aprende Brasil” da editora Positivo em Inhapim. “A educação é a principal ferramenta para que possamos mudar o mundo, e no Brasil, obtermos desenvolvimento, qualidade de vida e ascensão social para todos. Em Inhapim o nosso prefeito Marcinho e o ex vice-prefeito senhor Geraldo de Freitas (Cabritão) deram o primeiro passo com a implantação do Sistema de Ensino “Aprende Brasil”, fazendo seu dever de casa, e hoje tenho a grata satisfação de ao lado do nosso prefeito Marcinho, dar continuidade a este brilhante projeto, chegando em todas escolas da zona urbana e rural de nosso município. Não tenho dúvidas que já estamos colhendo melhores resultados, conforme já observado pela nossa secretária de educação, mas colheremos frutos muito maiores e doces, pois investir em educação é retorno garantido”, concluiu o vice-prefeito Sandro.

