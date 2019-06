Imbé de Minas investe no Programa de Aquisição de Alimentos

IMBÉ DE MINAS – Buscando promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar em Imbé de Minas a Secretaria Municipal de Agricultura, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, deu início a entrega de alimentos oriundos da agricultura familiar fornecidos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Com o Programa, o município de Imbé de Minas faz a compra de alimentos diversos e promove a doação simultânea às famílias da rede sócio assistencial com o objetivo de atender demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar nutricional e socioeconômica definidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Segundo o secretário de Agricultura Claudio Paulino de Souza, “as entregas só começaram agora por conta da necessidade de prestação de contas com relação às ações realizadas na gestão passada. Com o retorno do PAA, as entregas dos alimentos serão realizadas semanalmente sempre no período da tarde”. Claudio informou ainda que o objetivo do município é estimular a produção na agricultura familiar e com as associações rurais. “A Prefeitura quer comprar toda a produção com o recurso disponibilizado. Os recursos do PAA são provenientes do Governo Federal”, completou o secretário.

Para o prefeito Marquinhos da Farmácia, um dos principais benefícios do PAA, que é um programa do Governo Federal, “é a garantia da produção rural familiar tornando possível ao produtor investir em sua plantação, ampliá-la e ter o sustento familiar”, salientou o prefeito.

Em consonância com o retorno da entrega de alimentos pelo PAA, os produtores rurais, associações, Emater e Secretaria de Agricultura participaram em Belo Horizonte de um treinamento junto a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB/MG), onde puderam entender sobre o funcionamento do PAA, quem pode ser fornecedor ou receber os alimentos, quais alimentos podem ser adquiridos, quais as regras sanitárias, quais os limites de participação, quais os documentos específicos necessários para formalização de propostas, como são definidos os preços dos produtos e como realizar o preenchimento do PAANet.

